ETV Bharat / state

महराजगंज में तेंदुए का आतंक; घर के बाहर सो रही किशोरी को घसीट ले गया, गांव के लोगों ने बचाई जान

महराजगंज: जिले के मधवलिया वन रेंज अंतर्गत बन टांगिया के कंपार्टमेंट-24 में मंगलवार रात तेंदुए ने एक 15 वर्षीय किशोरी पर हमला कर दिया. तेंदुए ने जब हमला किया तो किशोरी मच्छरदानी में सो रही थी. तेंदुआ किशोरी को मच्छरदानी समेत घसीदते हुए जंगल की ओर ले गया. शोर मचा तो गांव के लोग जमा हो गए और तेंदुए का पीछा कर किशोरी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया. इस घटना की पुष्टि वन विभाग के अफसरों ने भी की है. इधर, तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल है.

किशोरी प्रियंका के परिजनों ने बताया कि परिवार के लोग घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे. रात लगभग ढाई बजे तेंदुआ दबे पांव आया और प्रियंका पर हमला कर दिया. तेंदुआ प्रियंका को मच्छरदानी समेत घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा. इस बीच प्रियंका की चीख सुनकर बाकी घरवालों की नींद खुल गई. सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर गांव के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े. तब तक तेंदुआ किशोरी को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले चुका था.

गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और तेंदुए का पीछा कर लिया. गांव के रमेश पासवान, रीता देवी, चंद्रशेखर, रोशनलाल साहनी, विजय साहनी, राजकुमार साहनी और राजेश दहारी मद्धेशिया समेत कई ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर आखिरकार किशोरी को तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया.