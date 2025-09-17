महराजगंज में तेंदुए का आतंक; घर के बाहर सो रही किशोरी को घसीट ले गया, गांव के लोगों ने बचाई जान
परिवार के अन्य सदस्य भी पास ही में सो रहे थे, किशोरी की चीख सुनकर खुली नींद, ग्रामीणों ने दिया साहस का परिचय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 2:30 PM IST
महराजगंज: जिले के मधवलिया वन रेंज अंतर्गत बन टांगिया के कंपार्टमेंट-24 में मंगलवार रात तेंदुए ने एक 15 वर्षीय किशोरी पर हमला कर दिया. तेंदुए ने जब हमला किया तो किशोरी मच्छरदानी में सो रही थी. तेंदुआ किशोरी को मच्छरदानी समेत घसीदते हुए जंगल की ओर ले गया. शोर मचा तो गांव के लोग जमा हो गए और तेंदुए का पीछा कर किशोरी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया. इस घटना की पुष्टि वन विभाग के अफसरों ने भी की है. इधर, तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल है.
किशोरी प्रियंका के परिजनों ने बताया कि परिवार के लोग घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे. रात लगभग ढाई बजे तेंदुआ दबे पांव आया और प्रियंका पर हमला कर दिया. तेंदुआ प्रियंका को मच्छरदानी समेत घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा. इस बीच प्रियंका की चीख सुनकर बाकी घरवालों की नींद खुल गई. सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर गांव के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े. तब तक तेंदुआ किशोरी को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले चुका था.
गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और तेंदुए का पीछा कर लिया. गांव के रमेश पासवान, रीता देवी, चंद्रशेखर, रोशनलाल साहनी, विजय साहनी, राजकुमार साहनी और राजेश दहारी मद्धेशिया समेत कई ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर आखिरकार किशोरी को तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया.
गंभीर रूप से घायल प्रियंका को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौक बाजार ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार किशोरी की स्थिति नाजुक बनी हुई है और चिकित्सक लगातार उपचार में जुटे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार मौके पर पहुंचे. अजीत कुमार ने घटना की पुष्टि की है.
कहा है कि घना जंगल गांव से सटा हुआ है, जिससे वन्य जीव अक्सर आबादी में प्रवेश कर जाते हैं. विभाग पीड़ित परिवार को हर संभव मदद प्रदान करेगा. इस घटना ने एक बार फिर वन और आबादी के बीच संघर्ष को उजागर कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए.
यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक वाहनों में क्यों लगती है आग?; ये 4 बड़े खतरे हैं जानलेवा, बचाव के लिए एक्सपर्ट ने दिए ये टिप्स