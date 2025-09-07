ETV Bharat / state

JNU में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, छात्रों में दहशत, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

एडवाइजरी में छात्रों को छात्रावासों में रहने, दरवाजे-खिड़कियां बंद रखने, समूहों में घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर लाइटें जलाए रखने की सलाह दी गई. स्टेडियम और यमुना नदी के किनारे भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया.

बता दें कि यह छात्र रोजाना वहां कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाने जाता था. तेंदुए को देखते ही उसने विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दी. सुरक्षा अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और वन विभाग को इसकी जानकारी दी. वन विभाग की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर फुट प्रिंट के आधार पर पुष्टि की कि यह जानवर तेंदुआ ही है. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल एक अनौपचारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में पहली बार तेंदुआ दिखाई देने की घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच हड़कंप मचा दिया है. यह घटना अरावली गेस्ट हाउस के पास पहाड़ी क्षेत्र में सामने आई, जहां एक छात्र ने तेंदुए को देखा. ब

प्रो. मनुराधा चौधरी ने बताया कि सुरक्षा अधिकारी वन विभाग के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं. वन विभाग की टीम ने देर रात परिसर में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, ताकि तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा जा सके. उन्होंने बताया कि जेएनयू परिसर में पहले कभी तेंदुआ नहीं देखा गया, लेकिन अरावली क्षेत्र तेंदुओं की मौजूदगी के लिए जाना जाता है. इस घटना ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जेएनयू का विशाल परिसर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है. प्रशासन ने सभी से जंगली क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और रात में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है. वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही हैं। इस बीच छात्रों में डर का माहौल है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है.

तेंदुआ या बिल्ली अभी इसकी पुष्टि नहीं

बता दें कि जांच कर रही Bail a tail जो एक निजी संस्था है. इनके अधिकारी सुशील जैन ने बताया कि तेंदुआ या नहीं अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. विश्वविद्यालय प्रशासन से जहां तेंदुआ देखने की जानकारी मिली है, वहां पर 10 मोशन कैमरा लगाने की अनुमति मांगी गई है. अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी अनुमति दे देता है तो दो-तीन दिनों के लिए मोशन कैमरा लगाकर छोड़ दिया जाएगा, जिससे तेंदुआ है या नहीं इसकी पुष्टि की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें: