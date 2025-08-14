ETV Bharat / state

बहराइच में फिर तेंदुए की दहशत; स्कूल की छत पर डेरा जमाया, शोर मचा तो छलांग लगाकर भाग निकला - BAHRAICH NEWS

प्रभागीय वन अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को भेजा गया था. जल्द ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ेंगे.

बहराइच में फिर गुर्राया तेंदुआ.
बहराइच में फिर गुर्राया तेंदुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 11:41 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read

बहराइच: जिले में एक बार फिर तेंदुआ की दहशत फैल गई है. कर्तनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कर्तनिया रेंज में चहलवा के जंगूताड़ा गांव में तेंदुआ देखा गया है. गांव के प्राइमरी स्कूल की छत पर तेंदुआ देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. गांव वालों का कहना है कि कई दिनों से तेंदुआ स्कूल की छत पर भी डेरा जमाकर बैठा है. लोगों ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, कतर्निया रेंज के चहलवा के जंगूताड़ा गांव में देर रात कैलाशपुर प्राथमिक विद्यालय की छत पर तेंदुआ बैठा दिखा. इसी गांव के रहने वाले अंकित मिश्रा ने बताया कि वह अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी तेंदुआ की गुर्राहट सुनाई दी, जिससे वह डर गए. जब उन्होंने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखना शुरू किया तो स्कूल की छत पर तेंदुआ बैठा दिखाई दिया. डर के मारे अंकित वापस घर लौट आए और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी.

लोग पहुंचे तो छलांग लगाकर भाग निकला. (Video Credit: ETV Bharat)

गांव में तेंदुए की सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण एकत्र हो गए और स्कूल के पास जाकर हांका लगाना शुरू कर दिया. तेज आवाज सुनकर तेंदुआ छलांग लगाते हुए गन्ने के खेत में भाग गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि इस खेत से सटा अंबिका प्रसाद, राजकिशोर और माता प्रसाद समेत कई ग्रामीणों के मकान हैं.

गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. देर रात ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग कर्मियों को भी दी. ग्रामीणों का कहना है कि इसी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं. अगर वन विभाग द्वारा तेंदुए को न पकड़ा गया या फिर सुरक्षा के कोई इंतजाम न किए गए तो बड़ी घटना घट सकती है.

प्रभागीय वन अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था. जल्द ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़कर गांव से कहीं दूर भेजा जाएगा. उच्च अधिकारियों के जो आदेश होंगे उनका पालन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बहराइच में किसान के खेत में पहुंचा तेंदुआ; ग्रामीणों में हड़कंप, मची भगदड़

बहराइच: जिले में एक बार फिर तेंदुआ की दहशत फैल गई है. कर्तनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कर्तनिया रेंज में चहलवा के जंगूताड़ा गांव में तेंदुआ देखा गया है. गांव के प्राइमरी स्कूल की छत पर तेंदुआ देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. गांव वालों का कहना है कि कई दिनों से तेंदुआ स्कूल की छत पर भी डेरा जमाकर बैठा है. लोगों ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, कतर्निया रेंज के चहलवा के जंगूताड़ा गांव में देर रात कैलाशपुर प्राथमिक विद्यालय की छत पर तेंदुआ बैठा दिखा. इसी गांव के रहने वाले अंकित मिश्रा ने बताया कि वह अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी तेंदुआ की गुर्राहट सुनाई दी, जिससे वह डर गए. जब उन्होंने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखना शुरू किया तो स्कूल की छत पर तेंदुआ बैठा दिखाई दिया. डर के मारे अंकित वापस घर लौट आए और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी.

लोग पहुंचे तो छलांग लगाकर भाग निकला. (Video Credit: ETV Bharat)

गांव में तेंदुए की सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण एकत्र हो गए और स्कूल के पास जाकर हांका लगाना शुरू कर दिया. तेज आवाज सुनकर तेंदुआ छलांग लगाते हुए गन्ने के खेत में भाग गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि इस खेत से सटा अंबिका प्रसाद, राजकिशोर और माता प्रसाद समेत कई ग्रामीणों के मकान हैं.

गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. देर रात ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग कर्मियों को भी दी. ग्रामीणों का कहना है कि इसी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं. अगर वन विभाग द्वारा तेंदुए को न पकड़ा गया या फिर सुरक्षा के कोई इंतजाम न किए गए तो बड़ी घटना घट सकती है.

प्रभागीय वन अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था. जल्द ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़कर गांव से कहीं दूर भेजा जाएगा. उच्च अधिकारियों के जो आदेश होंगे उनका पालन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बहराइच में किसान के खेत में पहुंचा तेंदुआ; ग्रामीणों में हड़कंप, मची भगदड़

Last Updated : August 14, 2025 at 12:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD IN BAHRAICH NEWS UPDATESLEOPARD SEEN SCHOOL ROOF BAHRAICHBAHRAICH VILLAGERS PANIC LEOPARDBAHRAICH VILLAGE LEOPARD NEWSBAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.