बहराइच: जिले में एक बार फिर तेंदुआ की दहशत फैल गई है. कर्तनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कर्तनिया रेंज में चहलवा के जंगूताड़ा गांव में तेंदुआ देखा गया है. गांव के प्राइमरी स्कूल की छत पर तेंदुआ देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. गांव वालों का कहना है कि कई दिनों से तेंदुआ स्कूल की छत पर भी डेरा जमाकर बैठा है. लोगों ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, कतर्निया रेंज के चहलवा के जंगूताड़ा गांव में देर रात कैलाशपुर प्राथमिक विद्यालय की छत पर तेंदुआ बैठा दिखा. इसी गांव के रहने वाले अंकित मिश्रा ने बताया कि वह अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी तेंदुआ की गुर्राहट सुनाई दी, जिससे वह डर गए. जब उन्होंने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखना शुरू किया तो स्कूल की छत पर तेंदुआ बैठा दिखाई दिया. डर के मारे अंकित वापस घर लौट आए और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी.

लोग पहुंचे तो छलांग लगाकर भाग निकला. (Video Credit: ETV Bharat)

गांव में तेंदुए की सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण एकत्र हो गए और स्कूल के पास जाकर हांका लगाना शुरू कर दिया. तेज आवाज सुनकर तेंदुआ छलांग लगाते हुए गन्ने के खेत में भाग गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि इस खेत से सटा अंबिका प्रसाद, राजकिशोर और माता प्रसाद समेत कई ग्रामीणों के मकान हैं.

गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. देर रात ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग कर्मियों को भी दी. ग्रामीणों का कहना है कि इसी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं. अगर वन विभाग द्वारा तेंदुए को न पकड़ा गया या फिर सुरक्षा के कोई इंतजाम न किए गए तो बड़ी घटना घट सकती है.

प्रभागीय वन अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था. जल्द ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़कर गांव से कहीं दूर भेजा जाएगा. उच्च अधिकारियों के जो आदेश होंगे उनका पालन किया जाएगा.

