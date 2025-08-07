पंचकूला : हरियाणा के पर्यटन स्थल मोरनी के एडवेंचर स्थल टिक्कर ताल के पास एक तेंदुआ देखा गया. इसका पता लगने पर मोरनी और एडवेंचर स्थल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया. हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने पर्यटकों से शांत रहने की अपील की. लेकिन बच्चों, बड़ों और महिलाओं में डर का माहौल देखा गया. नतीजतन वन विभाग को सूचना दी गई. इसके बाद वन विभाग की टीमों ने आसपास के क्षेत्र पर बारीकी से नजर रखनी शुरू की, ताकि किसी पर्यटक को कोई नुकसान ना पहुंच सके.

पिंजौर से रेस्क्यू किया गया तेंदुआ: ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है, जब मोरनी या आसपास के क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया हो, बल्कि इससे पहले भी अनेकों बार तेंदुए मुख्य मार्गों और लोगों के घरों में घुसते रहे हैं. कुछ ही समय पहले पंचकूला के पिंजौर में भी एक तेंदुए का बच्चा रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया था. इस पर लोगों में भगदड़ का माहौल बन गया था. हालांकि, वन विभाग की टीम ने तेंदुए के बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया था. उस दौरान वन विभाग द्वारा बताया गया था कि तेंदुए का बच्चा पानी पीने के लिए नदी के तट पर आया होगा.

पंचकूला के मोरनी में दिखा तेंदुआ (Etv Bharat)

मोरनी में पाए जाते हैं तेंदुए : मोरनी क्षेत्र तेंदुओं का प्राकृतिक आवास है, जिसके चलते काफी लंबे वक्त से तेंदुए इसे इलाके में घूमते रहे हैं. लंबे समय से मोरनी में आबादी बढ़ने और आमजन का आवागमन अधिक होने के कारण तेंदुए अकसर रिहायशी क्षेत्र में दाखिल हो जाते हैं.

लोगों से सतर्क रहने की अपील: वन विभाग द्वारा लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. साथ ही समय-समय पर बताया जाता है कि जब कभी कोई व्यक्ति वन्य जीव को देख ले तो घबराएं नहीं और न ही किसी प्रकार का शोर शराबा करें. क्योंकि ऐसा करने पर वन्य जीव खुद को असुरक्षित महसूस कर हमला कर देते हैं. नतीजतन धैर्य रखते हुए सुरक्षित स्थान पर ठहराव करना चाहिए.

