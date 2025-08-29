रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में एक गुलदार बड़ी नहर में बहता दिखाई दिया. रामनगर की यह नहर रामनगर से तुमड़िया डैम से निकलकर आसपास के क्षेत्रों को पानी सप्लाई करती है. बताया जा रहा है कि यह दृश्य भवानीगंज से कुछ नीचे के हिस्से का है. डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने बताया कि गुलदार अच्छा तैराक होता है, संभवत: गुलदार जंगल में सुरक्षित निकल गया होगा. उन्होंने लोगों को नहर के किनारे अकेले ना जाने की अपील की है.

सोशल मीडिया पर गुलदार के बहने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुलदार पानी के तेज बहाव में संघर्ष करता हुआ नहर में बहता दिखाई दे रहा है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह पहली बार है जब किसी ने गुलदार को बड़ी नहर में इस तरह बहते हुए देखा और मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.इस मामले में तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने बताया कि जैसे ही वीडियो की सूचना मिली, वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया और नहर में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया.

लेकिन टीम को गुलदार नहर में कहीं नहीं मिला. डीएफओ ने कहा कि गुलदार एक अच्छा तैराक होता है और संभवतः वह नहर से सुरक्षित निकलकर जंगल की ओर चला गया होगा. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अफवाह ना फैलाएं और यदि गुलदार कहीं दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें. वीडियो वायरल होने के बाद रामनगर और आसपास के इलाकों में यह चर्चा का विषय बन गया है. ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है कि गुलदार संभवतः सुरक्षित निकल गया.

वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहर की गहराई और तेज बहाव जंगली जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. वन विभाग ने लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि बड़ी नहर और आसपास के क्षेत्र में बिना जरूरत न जाए. विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं, हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गुलदार किस दिशा में गया, लेकिन विभाग का अनुमान है कि वह सुरक्षित जंगल की ओर निकल गया है. गौरतलब है कि रामनगर और आसपास के क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे होने के कारण यहां अक्सर जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में दिखाई दे जाते हैं.

