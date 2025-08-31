ETV Bharat / state

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में घूम रहा तेंदुआ, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट - LEOPARD ROAMING IN UDANTI

धमतरी और गरियाबंद में स्थित उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ चहलकदमी करते दिखा है.

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (Etv Bharat)
Published : August 31, 2025 at 2:18 PM IST

गरियाबंद/ धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 15 अगस्त को बाघ की मौजूदगी की तस्वीर सामने आई थी. अब तेंदुए के चहलकदमी की तस्वीर सामने आई है. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने तेंदुए के घूमने और उसके शिकार करने की पुष्टि की है. 30 अगस्त शनिवार की रात 7 बजे से 11 बजे तक तेंदुआ विचरण करते दिखा है.

ट्रैप कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि यह तेंदुआ मवेशई का शिकार करने के बाद वन विभाग के लगाए ट्रैप कैमरे में देखा गया है. वरुण जैन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में कुल 200 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. इन्हीं कैमरों में यह तेंदुआ दिखा है. वन विभाग ने टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौजूदगी पर खुशी जताई है.

लोगों को किया गया अलर्ट: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि तेंदुए की मौजूदगी के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है. टाइगर रिजर्व के आस पास के इलाकों और इसकी सीमा में स्थित गांवों में लोगों के लिए वन विभाग ने हिदायत दी है कि वे वन क्षेत्र में न घूमें.

उदंती सीतानदी फॉरेस्ट एरिया में में 200 से ज्यादा ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ कमरे में कैद हुआ है. वह मवेशी के शिकार के बाद चहलकदमी करते नजर आ रहा है. वन विभाग द्वारा लगातार लोगों को सतर्क रहने हिदायत दी जा रही है. हमारी टीम भी इलाके में गश्त कर रही है. तेंदुए पर नजर रखा जा रहा है- वरुण जैन, उप निदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व

बीते दिनों बाघ की तस्वीर कैमरे में हुई कैद: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने कहा कि बीते दिनों एक बाघ के विचरण की खूबसूरत तस्वीर कैमरे में कै हुई थी. इसके साथ साथ कई बार इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चीतल, हिरण, नीलगाय, गौर, खरगोश और भालू जैसे वन्य प्राणी कैमरे में कैद होते रहते है. उनकी खूबसूरत तस्वीर जंगलों पर विचरण करते नजर आती है.

रात के समय विशेष निगरानी रखने की हिदायत: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन की तरफ से वन विभाग के कर्मियों के लिए निर्देश जारी किया गया है. वन विभाग के कर्मियों से कहा गया है कि वे इस तेंदुए पर नजर रखे. इसके अलावा लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. रात के समय लोग जंगलों की ओर न जाएं. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौजूदगी है. हरे भरे और इस घने जंगल में वन्य प्राणियों पर नजर बनाए रखने के लिए वन विभाग द्वारा ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. इस ट्रैप कैमरे से वन विभाग तेंदुए पर नजर रख रहा है. वन विभाग के अधिकारी इस बारे में सभी अपडेट हासिल कर रहे हैं.

TAGGED:

