बहराइच में गांव में घूम रहा तेंदुआ; 2 लोगों की ले चुका है जान, वन विभाग के अफसर बोले- पिंजरा लगाकर पकड़ेंगे

ग्रामीणों में दहशत, गांव में पहुंचकर वन विभाग की टीम ने की जांच, इलाके के लोगों को किया जागरूक.

बहराइच में तेंदुए का खौफ.
बहराइच में तेंदुए का खौफ. (Photo Credit; Villager)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
बहराइच : जंगल से सटे गांवों में तेंदुआ घूम रहा है. कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली इलाके में तेंदुए के देखे जाने के बाद से इलाके में दहशत है. ग्रामीणों की जानकारी पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. लोगों को जागरूक भी किया. टीम ने पिंजरा लगवाने की बात कही. वहीं जिले में 24 जून से लेकर अब तक तेंदुआ 2 लोगों की जान ले चुका है. 3 लोगों को घायल भी कर चुका है.

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली थाना क्षेत्र के मोतीपुर वन रेंज के अड़गोड़वा गांव में सोमवार की रात खेत में तेंदुआ देखकर ग्रामीण सहम गए. उन्होंने तेंदुए का वीडियो बनाकर वन विभाग को भेज दिया. जानकारी मिलने पर टीम ने गांव में पहुंचकर जांच-पड़ताल की. ग्रामीणों को अकेले घर से बाहर न निकलने के लिए कहा. टीम ने इलाके की कॉम्बिंग भी की.

गांव में पहुंची वन विभाग की टीम : प्रभागीय वनाधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया. ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थान पर तेंदुए के पदचिह्न मिले हैं. जल्द ही पिंजरा लगाकर उसे पकड़ लिया जाएगा. ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे तेंदुए से खुद का बचाव कर सके. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ इस इलाके से उस इलाके में घूमता रहता है. हमले में कई लोगों की जान भी जा चुकी है. इसके बावजूद उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है.

ग्रामीणों के अनुसार पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए. वन विभाग गंभीरता नहीं बरत रहा है. ग्रामीण कई महीने से दहशत में जी रहे हैं.

24 जून से अब तक 5 बार हमला, 2 की मौत : तेंदुआ 24 जून से अब तक 5 लोगों पर हमला कर चुका है. इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 3 लोग घायल हो चुके हैं. 24 जून को मिहींपुरवा से महबूबनगर जाते समय किसान शक्ति पर तेंदुए ने हमला कर दिया था. इसमें उनकी मौत हो गई थी. 29 जुलाई को ककरहा रेंज के गौरा पिपरा सेमरहना गांव की संजना (12) पर भी तेंदुए ने हमला किया था. इससे उसकी भी मौत हो गई थी.

पांच सितंबर को महिला को किया था घायल : 25 जुलाई को सुजौली थाना क्षेत्र के जंगल गुलरिया के धनिया बली गांव की रहने वाली राबड़ी देवी (14) घर के पास बकरी चरा रही थी. इस दौरान तेंदुए ने हमला कर उसे घायल कर दिया था. 1 अगस्त को ककराहा रेंज के खैरी गांव के रहने वाले 40 वर्षीय महेश अपनी फसल की रखवाली कर रहे थे. इस दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था. 5 सितंबर को कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के सेमरी घटही ग्राम में हल्दी के खेत में घास काटते समय नहर किनारे बैठे तेंदुए ने कल्याणी पर हमला कर घायल कर दिया था. मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है.

