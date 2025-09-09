ETV Bharat / state

बहराइच में गांव में घूम रहा तेंदुआ; 2 लोगों की ले चुका है जान, वन विभाग के अफसर बोले- पिंजरा लगाकर पकड़ेंगे

बहराइच : जंगल से सटे गांवों में तेंदुआ घूम रहा है. कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली इलाके में तेंदुए के देखे जाने के बाद से इलाके में दहशत है. ग्रामीणों की जानकारी पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. लोगों को जागरूक भी किया. टीम ने पिंजरा लगवाने की बात कही. वहीं जिले में 24 जून से लेकर अब तक तेंदुआ 2 लोगों की जान ले चुका है. 3 लोगों को घायल भी कर चुका है.

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली थाना क्षेत्र के मोतीपुर वन रेंज के अड़गोड़वा गांव में सोमवार की रात खेत में तेंदुआ देखकर ग्रामीण सहम गए. उन्होंने तेंदुए का वीडियो बनाकर वन विभाग को भेज दिया. जानकारी मिलने पर टीम ने गांव में पहुंचकर जांच-पड़ताल की. ग्रामीणों को अकेले घर से बाहर न निकलने के लिए कहा. टीम ने इलाके की कॉम्बिंग भी की.

गांव में पहुंची वन विभाग की टीम : प्रभागीय वनाधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया. ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थान पर तेंदुए के पदचिह्न मिले हैं. जल्द ही पिंजरा लगाकर उसे पकड़ लिया जाएगा. ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे तेंदुए से खुद का बचाव कर सके. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ इस इलाके से उस इलाके में घूमता रहता है. हमले में कई लोगों की जान भी जा चुकी है. इसके बावजूद उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है.

ग्रामीणों के अनुसार पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए. वन विभाग गंभीरता नहीं बरत रहा है. ग्रामीण कई महीने से दहशत में जी रहे हैं.