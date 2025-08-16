बालोद: जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक और अच्छी खबर सामने आई. यहां पर वन विभाग ने आजादी के दिन आधी रात को एक तेंदुए को उसके प्राकृतिक स्थान यानी जंगल की ओर सुरक्षित छोड़ दिया है. इसका एक छोटा सा वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेंदुए की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है. गेट खुलते ही तेंदुए छलांग लगा कर गायब हो गया.

4 अगस्त को किया गया था रेस्क्यू: दरअसल इसी महीने 4 अगस्त को तेंदुआ बलराम गोटी नाम के व्यक्ति के घर घुस गया था. मुर्गियों का शिकार करने पहुंचा तेंदुआ तार में फंस गया. इसके बाद उसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसकी बेहतर देखभाल की. इसके बाद उसे वापस चार्ज किया गया.

बालोद में 15 अगस्त को 'आजाद' हुआ तेंदुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छोड़ने के दौरान वेटरनरी टीम भी रही मौजूद: चार्ज करने के बाद 15 अगस्त की रात तेंदुए की जंगल की ओर छोड़ा. इस दौरान वन विभाग की टीम के साथ वेटरनरी और अन्य स्टाफ की मौजूदगी रही. अब तेंदुआ अपने वन क्षेत्र में विचरण कर पाएगा.

हम सुरक्षा के लिहाज से उसके वास्तविक विचरण क्षेत्र को नहीं बता सकते, लेकिन उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है. हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि वन्य प्राणियों के साथ किसी तरह का कोई भी हमला वगैरह ना करें- डिंपी बैंस, उपवन मंडल अधिकारी

रायपुर से आई थी टीम: आपको बता दें कि तेंदुए की देखरेख और उसे आजाद करने के लिए वन विभाग सहित वेटरनरी की टीम भी यहां पहुंची हुई थी. इसमें रायपुर से भी टीम आई हुई थी. पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे आजाद किया गया है.

वन मंडल अधिकारी और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तेंदुए को आजाद आजादी के दिन फिर से नया जीवन मिला है.