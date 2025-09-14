ETV Bharat / state

गांव के करीब पहुंचा तेंदुआ, वन विभाग हुआ सतर्क, दहशत में ग्रामीण

जनकपुर वन विभाग ने गांव वालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.

LEOPARD NEAR RESIDENTIAL AREA
गांव के करीब पहुंचा तेंदुआ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2025

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर वन परिक्षेत्र से तेंदुए के बाहर आने पर हड़कंप मच गया है. तेंदुआ गांव के करीब लगातार चहलकदमी करता पाया गया. वन विभाग की टीम तेंदुए को लगातार ट्रैक कर रही है. वन विभाग की टीम ने लोगों के आगाह किया है कि वो फिलहाल सावधान रहें. बिना किसी जरुरी काम के जंगल की ओर नहीं जाएं. रात के अंधेरे में ज्यादा सावधानी बरतें. वन विभाग के मुताबिक तेंदुआ अक्सर रात के वक्त ही शिकार के लिए निकलता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ वन परिक्षेत्र जनकपुर के किनारे नौढ़िया गांव के झोंगा घाट पर देखा गया है.

तेंदुए को लेकर अलर्ट: वन विभाग का कहना है कि जंगल में शिकार की कमी और घटते जंगल की वजह से अक्सर इस तरह के जंगली जीव रिहायशी इलाकों तक खाने की तलाश में चले आते हैं. वन विभाग ने कहा कि वो लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो सावधान बरतें और रात के वक्त बिना काम नहीं निकलें. वन विभाग ने गांव वालों से कहा है कि वो तेंदुए के करीब जाने की कोशिश नहीं करें. तेंदुए का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी नहीं करें. अक्सर इस तरह के जानवर खुद को असुरक्षित महसूस होने पर हमला कर देते हैं.

गांव के करीब पहुंचा तेंदुआ (ETV Bharat)

वन परिक्षेत्र जनकपुर में तेंदुआ की उपस्थिति के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. सावधानी के उपायों का पालन करके और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है. हम लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. हमारी कोशिश है कि तेंदुआ वापस अपने रिहाइश की ओर चला जाए: चंद्रकेश्वर, रेंजर जनकपुर वन परिक्षेत्र

चहलकदमी करता नजर आया तेंदुआ: पालतू जानवरों को गौशाल के भीतर रखने की सलाह वन विभाग ने लोगों को दी है. वन विभाग का कहना है कि अक्सर तेंदुए रात के वक्त मवेशियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं. जंगल से सटे गांव के पास तेंदुए के घूमने की तस्वीरें भी गांव वालों ने अपने मोबाइल फोन में कैद की है. वीडियो में तेंदुआ बड़े आराम से चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है. कोरिया और उसके आस पास के इलाके में तेंदुए और बाघ की आमद अक्सर देखी जाती है. कोरिया में घना जंगल होने के चलते जंगली जानवरों की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है.

