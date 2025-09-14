ETV Bharat / state

गांव के करीब पहुंचा तेंदुआ, वन विभाग हुआ सतर्क, दहशत में ग्रामीण

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जनकपुर वन परिक्षेत्र से तेंदुए के बाहर आने पर हड़कंप मच गया है. तेंदुआ गांव के करीब लगातार चहलकदमी करता पाया गया. वन विभाग की टीम तेंदुए को लगातार ट्रैक कर रही है. वन विभाग की टीम ने लोगों के आगाह किया है कि वो फिलहाल सावधान रहें. बिना किसी जरुरी काम के जंगल की ओर नहीं जाएं. रात के अंधेरे में ज्यादा सावधानी बरतें. वन विभाग के मुताबिक तेंदुआ अक्सर रात के वक्त ही शिकार के लिए निकलता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ वन परिक्षेत्र जनकपुर के किनारे नौढ़िया गांव के झोंगा घाट पर देखा गया है.

तेंदुए को लेकर अलर्ट: वन विभाग का कहना है कि जंगल में शिकार की कमी और घटते जंगल की वजह से अक्सर इस तरह के जंगली जीव रिहायशी इलाकों तक खाने की तलाश में चले आते हैं. वन विभाग ने कहा कि वो लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. वन विभाग की टीम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो सावधान बरतें और रात के वक्त बिना काम नहीं निकलें. वन विभाग ने गांव वालों से कहा है कि वो तेंदुए के करीब जाने की कोशिश नहीं करें. तेंदुए का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी नहीं करें. अक्सर इस तरह के जानवर खुद को असुरक्षित महसूस होने पर हमला कर देते हैं.