यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर तेंदुए ने दहशत फैला दी. फैजपुर में नेशनल हाइवे-907 पर स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया. पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कुत्ते पर हमला करते हुए नजर आ रहा है. गनीमत रही कि कोई हानि नहीं हुई. पंप कर्मियों ने शोर मचाकर कुत्ते की जान बचाई.

पंप पर तेंदुए की दहशत: यमुनानगर के कालेसर राष्ट्रीय वन उद्यान के पास फैजपुर गांव में नेशनल हाइवे 907 पर स्थित पेट्रोल पंप पर तेंदुआ जंगल से निकलकर आया. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है. करीब 13 हजार एकड़ में फैले नेशनल उद्यान से निकलकर तेंदुआ पंप पर पहुंचा और वहां बैठे कुत्ते पर हमला बोल दिया.

पंप कर्मियों के हल्ला मचाते ही तेंदुआ दुम दबाकर भाग गया. पंप कर्मी ने बताया कि वह ड्यूटी पर 3 लोग थे. रात के 12 बजे के बाद तेंदुआ आया और यह घटना हुई. इसकी सूचना उन्होंने तुरंत पंप मालिक को दी. पंप कर्मी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तेंदुए ने पंप पर चहलकदमी की हो. इस घटना के बाद वे डरे सहमे हैं.

कालेसर राष्ट्रीय वन उद्यान से सटा है पेट्रोल पंप: वहीं, वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप नेशनल उद्यान में मौजूद है. आमतौर पर यहां वन्य प्राणियों की चहलकदमी रहती है. हालांकि तेंदुआ जब खुद को असहज महसूस करता है, तभी हमला करता है. वन उद्यान में करीब 45 तेंदुए हैं. वह कई बार जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं. पंप पर मौजूद कर्मियों में भय का माहौल है. वह रात के समय चौकन्ने रहकर काम कर रहे हैं. रात को ज्यादातर समय वह ऑफिस में ही बिता रहे हैं.

