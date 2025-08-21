ETV Bharat / state

यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर दिखा तेंदुआ, कुत्ते पर किया हमला, शोर मचाते ही दुम दबाकर भागा - LEOPARD IN YAMUNA NAGGER

यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई. तेंदुए ने कुत्ते पर हमला किया. घटना की सीसीटीवी सामने आया है.

यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर दिखा तेंदुआ
यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर दिखा तेंदुआ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर तेंदुए ने दहशत फैला दी. फैजपुर में नेशनल हाइवे-907 पर स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया. पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कुत्ते पर हमला करते हुए नजर आ रहा है. गनीमत रही कि कोई हानि नहीं हुई. पंप कर्मियों ने शोर मचाकर कुत्ते की जान बचाई.

पंप पर तेंदुए की दहशत: यमुनानगर के कालेसर राष्ट्रीय वन उद्यान के पास फैजपुर गांव में नेशनल हाइवे 907 पर स्थित पेट्रोल पंप पर तेंदुआ जंगल से निकलकर आया. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है. करीब 13 हजार एकड़ में फैले नेशनल उद्यान से निकलकर तेंदुआ पंप पर पहुंचा और वहां बैठे कुत्ते पर हमला बोल दिया.

पंप कर्मियों के हल्ला मचाते ही तेंदुआ दुम दबाकर भाग गया. पंप कर्मी ने बताया कि वह ड्यूटी पर 3 लोग थे. रात के 12 बजे के बाद तेंदुआ आया और यह घटना हुई. इसकी सूचना उन्होंने तुरंत पंप मालिक को दी. पंप कर्मी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तेंदुए ने पंप पर चहलकदमी की हो. इस घटना के बाद वे डरे सहमे हैं.

तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला (Etv Bharat)

कालेसर राष्ट्रीय वन उद्यान से सटा है पेट्रोल पंप: वहीं, वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप नेशनल उद्यान में मौजूद है. आमतौर पर यहां वन्य प्राणियों की चहलकदमी रहती है. हालांकि तेंदुआ जब खुद को असहज महसूस करता है, तभी हमला करता है. वन उद्यान में करीब 45 तेंदुए हैं. वह कई बार जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं. पंप पर मौजूद कर्मियों में भय का माहौल है. वह रात के समय चौकन्ने रहकर काम कर रहे हैं. रात को ज्यादातर समय वह ऑफिस में ही बिता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: सोनीपत में दिखा तेंदुआ, मचा हड़कंप, खौफ में ग्रामीण, प्रशासन अलर्ट

ये भी पढ़ें: पंचकूला के मोरनी में तेंदुए की दहशत, वीडियो आया सामने, वन विभाग अलर्ट

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर तेंदुए ने दहशत फैला दी. फैजपुर में नेशनल हाइवे-907 पर स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया. पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कुत्ते पर हमला करते हुए नजर आ रहा है. गनीमत रही कि कोई हानि नहीं हुई. पंप कर्मियों ने शोर मचाकर कुत्ते की जान बचाई.

पंप पर तेंदुए की दहशत: यमुनानगर के कालेसर राष्ट्रीय वन उद्यान के पास फैजपुर गांव में नेशनल हाइवे 907 पर स्थित पेट्रोल पंप पर तेंदुआ जंगल से निकलकर आया. जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है. करीब 13 हजार एकड़ में फैले नेशनल उद्यान से निकलकर तेंदुआ पंप पर पहुंचा और वहां बैठे कुत्ते पर हमला बोल दिया.

पंप कर्मियों के हल्ला मचाते ही तेंदुआ दुम दबाकर भाग गया. पंप कर्मी ने बताया कि वह ड्यूटी पर 3 लोग थे. रात के 12 बजे के बाद तेंदुआ आया और यह घटना हुई. इसकी सूचना उन्होंने तुरंत पंप मालिक को दी. पंप कर्मी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तेंदुए ने पंप पर चहलकदमी की हो. इस घटना के बाद वे डरे सहमे हैं.

तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला (Etv Bharat)

कालेसर राष्ट्रीय वन उद्यान से सटा है पेट्रोल पंप: वहीं, वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप नेशनल उद्यान में मौजूद है. आमतौर पर यहां वन्य प्राणियों की चहलकदमी रहती है. हालांकि तेंदुआ जब खुद को असहज महसूस करता है, तभी हमला करता है. वन उद्यान में करीब 45 तेंदुए हैं. वह कई बार जंगल से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं. पंप पर मौजूद कर्मियों में भय का माहौल है. वह रात के समय चौकन्ने रहकर काम कर रहे हैं. रात को ज्यादातर समय वह ऑफिस में ही बिता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: सोनीपत में दिखा तेंदुआ, मचा हड़कंप, खौफ में ग्रामीण, प्रशासन अलर्ट

ये भी पढ़ें: पंचकूला के मोरनी में तेंदुए की दहशत, वीडियो आया सामने, वन विभाग अलर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNA NAGGER PETROL PUMPNATIONAL HIGHWAY IN FAIZPURयमुनानगर में पेट्रोल पंपयमुनानगर में तेंदुआLEOPARD IN YAMUNA NAGGER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.