ETV Bharat / state

लखनऊ में तेंदुआ; वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे, कंट्रोल रूम बनाया, सेना के जवान भी कर रहे कांबिंग

लखनऊ : जंगल से रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करना जंगली जानवरों के आने का सिलसिला नया नहीं हैं. पश्चिम यूपी के तराई क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक की घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं. अब राजधानी लखनऊ कैंट क्षेत्र में पिछले दो दिनों से तेंदुआ होने की सूचना से शहरवासियों में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाने के साथ कंट्रोल रूम बना कर तेंदुए की निगरानी और पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं. साथ ही सेना के जवान भी तेंदुए को पकड़ने के लिए कांबिंग कर रहे हैं.







बाघ की दस्तक तीन माह पहले रहमान खेड़ा के जंगल में हुई थी. काफी जद्दोजहद के बाद बाघ पकड़ा गया तो लोगों ने चैन की सांस ली थी. इस बार कैंट क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक ने शहरवासियों के नींद उड़ा दी है. कैंट क्षेत्र में पिछले दो दिनों से तेंदुआ होने की आशंका जताई जा रही है. तेंदुआ के पगचिन्ह भी मिले हैं. वन विभाग की टीम लगातार कांबिंग कर रही है.









वन विभाग के अफसरों के मुताबिक कैंट स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र के पास तेंदुए के छिपे होने की आशंका है. इक्षुपुरी कॉलोनी के सामने सड़क पर जाते हुए एक राहगीर ने तेंदुए को अपने मोबाइल फोन में कैद किया था. तेंदुए के पगचिन्ह भी मिले हैं जो छह से सात इंच के हैं. सोमवार रातभर इस इलाके में कांबिंग के बावजूद तेंदुए की कोई लोकेशन नहीं मिली है. मंगलवार सुबह से ही टीम एक्टिव है. सेना की मदद से तीन शिफ्ट में टीम की ड्यूटी लगाई जा रही है. साथ ही तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है. ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं.