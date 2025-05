ETV Bharat / state

गरियाबंद में मृत मिला तेंदुआ, शरीर के कई अंग गायब - LEOPARD FOUND DEAD

तेंदुए का शिकार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 11, 2025 at 8:02 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 8:11 PM IST 2 Min Read

गरियाबंद: छुरा वन परिक्षेत्र के भरवा मुडा पाडरी पानी के जंगल में तेंदुए का शव मिला. मृत तेंदुए के शरीर से कई अवशेष गायब है. सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. तेंदुए के शिकार की आशंका: गांव के कुछ लोग रविवार को जंगल से गुजर रहे थे. उन्होंने जंगल में तेंदुए का शव देखा. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई. तेंदुए के शिकार की संभावना जताई जा रही है. मौके पर पहुंची गरियाबंद वन विभाग: डीएफओ लक्ष्मण सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हुए है. डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है.डीएफओ ने कहा कि वे अपनी मौजूदगी में तेंदुए का पोस्टमॉर्टम कराएंगे.

Last Updated : May 11, 2025 at 8:11 PM IST