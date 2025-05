ETV Bharat / state

आखिरकार पकड़ा गया तेंदुआ, रोहतक में 2 दिन से फैला रखी थी दहशत, पंचकूला मोरनी हिल्स में छोड़ा - LEOPARD CAUGHT IN ROHTAK

रोहतक में तेंदुआ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 3, 2025 at 5:04 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:28 PM IST 2 Min Read

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में तेंदुआ मिलने से दहशत फैल गई. हालांकि तेंदुए को वन्य जीव रोहतक की टीम ने 36 घंटे के बाद काबू कर लिया है. वन्य जीव संरक्षण विभाग की टीम ने इस तेंदुए को पकड़ कर पंचकूला की मोरनी हिल्स में छोड़ा है. बता दें कि रोहतक के आईएमटी इंडस्ट्री मॉडल टाउनशिप इलाके में दो दिन पहले रात के समय तेंदुआ देखा गया था. तेंदुए को देखे जाने के बाद आस-पास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के साथ आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत फैली हुई थी. तेंदुए का सीसीटीवी: तेंदुए का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा, तो पुलिस हरकत में आई. वहीं, वन्य जीव विभाग की टीम के लोग मारुति सुजुकी प्लांट में पहुंचे और तेंदुए का सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसके बाद आईएमटी स्थित मारुति प्लांट में वन्य प्राणी विभाग की टीम ने बकरी बांधकर एक पिंजरा लगाया और सुबह तेंदुआ पिंजरे में फंसा मिला. वन्य जीव संरक्षण रोहतक की टीम उसे पंचकूला के जंगलों में छोड़ने के लिए रवाना हो गई. पिंजरे में कैद तेंदुआ (Etv Bharat)

