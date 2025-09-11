तीन शावकों के साथ तेंदुआ पिंजरे में कैद; लखीमपुर खीरी में पूर्व प्रधान पर किया था अटैक, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी : जिले के नकहा ब्लॉक क्षेत्र में दो दिन तक ग्रामीणों में तेंदुए की दहशत रही. बीते बुधवार को मादा तेंदुआ ने अशोगापुर के पूर्व प्रधान प्रकाश चंद्र पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. गुरुवार को वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादा तेंदुआ और उसके तीनों शावकों को पिंजरे में कैद कर लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

रेंजर अभय कुमार मल्ल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

'मेडिकल परीक्षण कराया गया' : दक्षिण खीरी वन प्रभाग के शारदा नगर वन रेंज के रेंजर अभय कुमार मल्ल ने बताया कि मादा तेंदुआ और उसके शावकों का पशु चिकित्सकों की ओर से मेडिकल परीक्षण कराया गया है. जांच में सभी स्वस्थ पाए गए. वर्तमान में चिकित्सकों की देखरेख में उनकी देखभाल की जा रही है. उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जल्द ही मादा तेंदुआ और उसके शावकों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा.

पूर्व प्रधान पर हमला कर किया था घायल : जानकारी के मुताबिक, घटना लखीमपुर खीरी जनपद के शारदा नगर वन रेंज में बीते बुधवार सहजनी और केवल पुरवा के बीच हुई, जब पूर्व प्रधान प्रकाश चंद्र खेतों की ओर जा रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. किसी तरह ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की खबर फैलते ही गांव के लोग दहशत में आ गए. लोग अपने बच्चों और पशुओं को सुरक्षित करने में जुट गए.


सूचना मिलते ही शारदा नगर रेंज के रेंजर अभय कुमार मल्ल और सदर विधायक योगेश वर्मा मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों के भय को देखते हुए तत्काल इलाके में वन विभाग की ओर से पिंजरा लगवाया गया. पूरे दिन ग्रामीणों की निगाहें पिंजरे पर टिकी रहीं. कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मादा तेंदुआ तीनों शावकों समेत पिंजरे में कैद हो गई. वन विभाग की टीम ने पकड़ी गई मादा तेंदुआ और उसके तीनों शावकों को शारदा नगर वन रेंज कार्यालय में रखा है.

