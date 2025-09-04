ETV Bharat / state

प्रयागराज में बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आया तेंदुआ, किसान पर कर चुका हमला - LEOPARD ATTACK IN PRAYAGRAJ

सुदनीपुर कला गांव में डर के माहौल में रह रहे लोग, सीसीटीवी में कैद हो चुकी है चहलकदमी.

प्रयागराज में तेंदुए का आतंक
प्रयागराज में तेंदुए का आतंक (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read

प्रयागराज: सरायइनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में बुधवार को एक बार फिर आदमखोर तेंदुआ देखा गया. तेंदुआ अचानक बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आ गया, जिससे बच्चे चीख पड़े और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. देर शाम तेंदुआ एक घर के सामने भी नजर आया. दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. तेंदुआ दिखने के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं. रातभर जगकर अपने मवेशियों की रक्षा कर रहे हैं.

सुदनीपुर कला गांव में तीसरी बार तेंदुआ देखा गया. इसके पहले वह एक किसान और एक बछड़े पर हमला कर चुका है, लेकिन अभी तक वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही है. विभाग के कर्मचारी गांव और आसपास के इलाकों में पिंजड़े व जाल लगा चुके हैं, लेकिन तेंदुआ पकड़ से बाहर है.

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले तेंदुए ने हनुमानगंज क्षेत्र के मलखानपुर धनैचा गांव के किसान राजेंद्र प्रसाद पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. तेंदुआ बाजरे के खेत में दो दिन तक छिपा रहा. वन विभाग की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ खेत को चारो ओर से घेर रखा था, लेकिन वह विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गया.


ग्रामीणों के लिए बना है सिरदर्द: करीब एक महीने से अधिक समय से तेंदुआ ग्रामीणों और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही वे खेतों की ओर नहीं जा पाते. बच्चे और महिलाएं घरों के भीतर रहते हैं. हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कब किस तरफ से आकर तेंदुए का हमला हो जाए. अगर जल्द ही तेंदुआ पकड़ में नहीं आया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. वे अब प्रशासन और विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

वन विभाग अलर्ट मोड पर: जिला वन अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि यह वही तेंदुआ है तो बाढ़ में कहीं से बहकर यहां तक आ गया है. अभी तक पकड़ में नहीं आया है. लगातार निगरानी की जा रही है. जगह-जगह कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं. ट्रैकिंग टीम को भी लगाया गया है. विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात में अकेले बाहर न निकलने की अपील की है.

प्रयागराज: सरायइनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में बुधवार को एक बार फिर आदमखोर तेंदुआ देखा गया. तेंदुआ अचानक बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आ गया, जिससे बच्चे चीख पड़े और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. देर शाम तेंदुआ एक घर के सामने भी नजर आया. दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. तेंदुआ दिखने के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं. रातभर जगकर अपने मवेशियों की रक्षा कर रहे हैं.

सुदनीपुर कला गांव में तीसरी बार तेंदुआ देखा गया. इसके पहले वह एक किसान और एक बछड़े पर हमला कर चुका है, लेकिन अभी तक वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही है. विभाग के कर्मचारी गांव और आसपास के इलाकों में पिंजड़े व जाल लगा चुके हैं, लेकिन तेंदुआ पकड़ से बाहर है.

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले तेंदुए ने हनुमानगंज क्षेत्र के मलखानपुर धनैचा गांव के किसान राजेंद्र प्रसाद पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. तेंदुआ बाजरे के खेत में दो दिन तक छिपा रहा. वन विभाग की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ खेत को चारो ओर से घेर रखा था, लेकिन वह विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गया.


ग्रामीणों के लिए बना है सिरदर्द: करीब एक महीने से अधिक समय से तेंदुआ ग्रामीणों और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही वे खेतों की ओर नहीं जा पाते. बच्चे और महिलाएं घरों के भीतर रहते हैं. हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कब किस तरफ से आकर तेंदुए का हमला हो जाए. अगर जल्द ही तेंदुआ पकड़ में नहीं आया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. वे अब प्रशासन और विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

वन विभाग अलर्ट मोड पर: जिला वन अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि यह वही तेंदुआ है तो बाढ़ में कहीं से बहकर यहां तक आ गया है. अभी तक पकड़ में नहीं आया है. लगातार निगरानी की जा रही है. जगह-जगह कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं. ट्रैकिंग टीम को भी लगाया गया है. विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात में अकेले बाहर न निकलने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में तेंदुए का आतंक; 2 लोगों को किया घायल, बाजरे के खेत में छिपा, ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर तलाश रहे

यह भी पढ़ें: वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंसा तेंदुआ, शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में कई दिनों से कर रहा था चहलकदमी

For All Latest Updates

TAGGED:

PRAYAGRAJ LEOPARD NEWSSUDNIPUR KALA LEOPARD ATTACKPRAYAGRAJ NEWSLEOPARD ATTACK IN UPLEOPARD ATTACK IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.