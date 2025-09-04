ETV Bharat / state

प्रयागराज: सरायइनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में बुधवार को एक बार फिर आदमखोर तेंदुआ देखा गया. तेंदुआ अचानक बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आ गया, जिससे बच्चे चीख पड़े और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. देर शाम तेंदुआ एक घर के सामने भी नजर आया. दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. तेंदुआ दिखने के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं. रातभर जगकर अपने मवेशियों की रक्षा कर रहे हैं.

सुदनीपुर कला गांव में तीसरी बार तेंदुआ देखा गया. इसके पहले वह एक किसान और एक बछड़े पर हमला कर चुका है, लेकिन अभी तक वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही है. विभाग के कर्मचारी गांव और आसपास के इलाकों में पिंजड़े व जाल लगा चुके हैं, लेकिन तेंदुआ पकड़ से बाहर है.



जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले तेंदुए ने हनुमानगंज क्षेत्र के मलखानपुर धनैचा गांव के किसान राजेंद्र प्रसाद पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. तेंदुआ बाजरे के खेत में दो दिन तक छिपा रहा. वन विभाग की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ खेत को चारो ओर से घेर रखा था, लेकिन वह विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गया.



ग्रामीणों के लिए बना है सिरदर्द: करीब एक महीने से अधिक समय से तेंदुआ ग्रामीणों और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही वे खेतों की ओर नहीं जा पाते. बच्चे और महिलाएं घरों के भीतर रहते हैं. हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कब किस तरफ से आकर तेंदुए का हमला हो जाए. अगर जल्द ही तेंदुआ पकड़ में नहीं आया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. वे अब प्रशासन और विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.



वन विभाग अलर्ट मोड पर: जिला वन अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि यह वही तेंदुआ है तो बाढ़ में कहीं से बहकर यहां तक आ गया है. अभी तक पकड़ में नहीं आया है. लगातार निगरानी की जा रही है. जगह-जगह कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं. ट्रैकिंग टीम को भी लगाया गया है. विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात में अकेले बाहर न निकलने की अपील की है.

