बहराइच में चार दिन बाद तेंदुए का फिर हमला, युवक को किया घायल
4 दिन पूर्व दो लोगों को हमले में कर चुका है घायल, ग्रामीण दहशत में.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 8:52 AM IST
बहराइच: जनपद में चार दिन बाद तेंदुए ने फिर हमला किया है. इस बार दुर्गा पूजा से लौट रहे युवक को तेंदुए ने हमलाकर घायल कर दिया है. युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, तेंदुए के लगातार हमले से ग्रामीण दहशत में है.
जनपद के कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के मटेही शिववंश पुरवा के रहने वाले विनोद कुमार (25) पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया. उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
विनोद के परिजनों ने बताया कि मटेही गांव में ग्राम प्रधान अनिल के यहां नवरात्रि होने के चलते मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है. विनोद वहां पूजाकर घर जा रहा था. इसी दौरान गढ़ी बाबा गांव के पास धान के खेत में पहले से बैठे तेंदुए ने उसे पर हमला कर दिया. राहगीरों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.
स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी. मौके पर पहुंचे परिजन विनोद को स्थानीय अस्पताल ले गए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मिहिपुरवा रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग टीम के साथ पुलिस को दी है.
प्रभातिया वन अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है. मौके पर टीम को भेजा गया है. तेंदुए की तलाश की जा रही है. ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.
