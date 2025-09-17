ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में गुलदार ने खेल प्रशिक्षक पर किया हमला, ऐसी बची जान

उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले बढ़ते जा रहे हैं. सबसे ज्यादा हमला गुलदार के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं.

Leopard terror in Pithoragarh
पिथौरागढ़ में गुलदार ने खेल प्रशिक्षक पर किया हमला (PHOTO- FILE PHOTO ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट का है. जिसमें एक प्रशिक्षक पर गुलदार ने बीती शाम हमला कर दिया. हालांकि अपनी सूझबूझ और साहस से कोच ने अपनी जान बचा ली. लेकिन उस पल को याद करते हुए घटना के घंटों बाद भी कोच सहम जा रहे हैं.

दरअसल, घटना बीती शाम लगभग सात-साढ़े सात बजे की है, जब जाख पुरान के रहने 49 वर्षीय वॉलीबॉल संविदा कोच सुनील प्रसाद पिथौरागढ़ स्टेडियम में प्रशिक्षण देकर बाइक से अपने घर को लौट रहे थे. इस दौरान ऐचोली- जाख पुरान रोड पर अचानक से गुलदार ने चलती बाइक में उन पर हमला कर दिया. प्रशिक्षक सुनील ने बताया कि गुलदार ने उनके बाएं पैर की ओर हमला किया, जिससे उनका लोअर फट गया और बाइक भी अनियंत्रित हो गई. हालांकि पैर में कोई चोट नहीं आई. कोच सुनील ने साहस और सूझबूझ से बाइक को संभालते हुए गति तेज कर दी और अपनी जान बचा ली.

Leopard terror in Pithoragarh
पिथौरागढ़ में गुलदार ने खेल प्रशिक्षक पर किया हमला (PHOTO- SUNIL PRASAD)

उन्होंने बताया कि आज वन विभाग को घटना की सूचना दी गई. प्रशिक्षक सुनील प्रसाद ने बताया कि इस मार्ग में देर शाम तक मुख्यालय से घर लौटने वाले युवाओं के साथ ही खासी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है. उन्होंने वन विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की है.

वहीं मंगलवार शाम हुए गुलदार के हमले से क्षेत्रवासियों में दहशत बनी हुई है. इधर, वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त करने और लोगों को भी सतर्क रहने और देर रात तक अकेले आवाजाही नहीं करने की अपील की है.

एक सप्ताह पूर्व देवीगांव हमले में महिला घायल: पिथौरागढ़ में एक सप्ताह पूर्व देवीगांव में गुलदार ने हमला कर एक महिला को घायल कर दिया था. देवीगांव (खूनी) निवासी 62 वर्षीय सीता देवी जाजरदेवल में दूध देकर 6 बजे करीब वापस घर लौट रही थी. झाड़ियों में छिपे गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया था. महिला के दाहिने पांव में गुलदार ने पंजा मार घायल कर दिया था. हमले के बाद महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार भाग गया. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए थे.

सुजई ग्राम प्रधान इंद्रा जोशी ने बताया कि गुलदार की दशहत से लोग कई दिनों से परेशान हैं. महिलाओं को खेत में जाने से भी डर लग रहा है. वहीं बेरीनाग नगर क्षेत्र में पिछले दो माह से लगातार एक गुलदार का झुंड दिखाई दे रहा है, जिससे नगर क्षेत्र में लोगों में भय बना हुआ है.

