ETV Bharat / state

श्रावस्ती में तेंदुए ने मासूम पर किया हमला; घर पर खाना खा रही थी बच्ची, गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर - LEOPARD IN SRAVASTI

सांकेतिक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 24, 2025 at 7:23 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 7:32 AM IST 2 Min Read

श्रावस्ती : यूपी के श्रावस्ती जिले में तेंदुए ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची घर में खाना खा रही थी. गंभीर रूप से घायल मासूम की हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गये. जहां चिकित्सकों ने मासूम को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालत में सुधार न होता देख मासूम को लखनऊ रेफर कर किया गया है. इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है. इकौना थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि उनकी तीन वर्षीय बेटी घर में खाना खा रही थी. इस दौरान अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. राजेश ने बताया कि तेंदुआ उसे पकड़कर भागने का प्रयास कर रहा था, तभी परिजनों ने हांका लगाकर उसे जंगल की ओर भगा दिया. बच्ची की हालत गंभीर देख परिजनों उसे स्थानीय अस्पताल ले गये, जहां पर हालत में सुधार न होता देख उसे बहराइच शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इस मामले में रेंज अफसर सुबोध शुक्ल ने बताया कि जैसे ही उन्हें हमले की जानकारी हुई मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया. बच्ची के परिजनों को बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सहायता दी गई है. मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

श्रावस्ती : यूपी के श्रावस्ती जिले में तेंदुए ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची घर में खाना खा रही थी. गंभीर रूप से घायल मासूम की हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गये. जहां चिकित्सकों ने मासूम को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालत में सुधार न होता देख मासूम को लखनऊ रेफर कर किया गया है. इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है. इकौना थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि उनकी तीन वर्षीय बेटी घर में खाना खा रही थी. इस दौरान अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. राजेश ने बताया कि तेंदुआ उसे पकड़कर भागने का प्रयास कर रहा था, तभी परिजनों ने हांका लगाकर उसे जंगल की ओर भगा दिया. बच्ची की हालत गंभीर देख परिजनों उसे स्थानीय अस्पताल ले गये, जहां पर हालत में सुधार न होता देख उसे बहराइच शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इस मामले में रेंज अफसर सुबोध शुक्ल ने बताया कि जैसे ही उन्हें हमले की जानकारी हुई मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया. बच्ची के परिजनों को बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सहायता दी गई है. मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वन दरोगा अजय ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली मासूम को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां से बहराइच बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया है. मासूम के परिजनों से लगातार वार्ता की जा रही है. जो भी संभव मदद हो पाएगी वन विभाग की ओर से की जाएगी.

ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की ओर से पिंजरा व जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ा जाए, जिससे आगे ऐसी घटना न होने पाए. यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में दो तेंदुओं की मौत; नर तेंदुआ ईंट हमले में घायल था, मादा तेंदुए की किडनी बुरी तरह डैमेज

Last Updated : July 24, 2025 at 7:32 AM IST