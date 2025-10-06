लखीमपुर खीरी में 4 बच्चों के पिता को खा गया तेंदुआ; सिर को जबड़े में दबोचकर घसीटते हुए ले गया था जंगल
एक महीने में धौरहरा में तेंदुए के हमले की 4 घटनाएं हो चुकी हैं. बबुरी भट्ठे पर तो 6 को एक साथ घायल किया था.
October 6, 2025
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश में इन दिनों जंगली जानवरों तेंदुआ-भेड़िया की दहशत है. लखीमपुर खीरी, बहराइच में इन जंगली जानवरों का आतंक इस कदर है कि आए दिन ये किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं. ताजा मामला लखीमपुर खीरी के धौरहरा वन क्षेत्र का हैं.
जहां चारा लेने गए किसान को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया. हमले के बाद तेंदुआ किसान के सिर को जबड़े में दबाकर घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसका आधा खाया शव मिला. घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. इसके बाद मौके पर पहुंचे विधायक ने वन विभाग के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई.
धौरहरा थाना क्षेत्र का दोंदरा पंडितपुरवा गांव जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है. लोकईपुरवा निवासी मुन्नालाल (35) रविवार सुबह लगभग 7 बजे अपने मवेशियों के लिए चारा लेने निकले थे. दोंदरा पंडितपुरवा गांव में गन्ने के खेत में घास काट रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुआ मुन्नालाल के सिर को जबड़े में दबोचकर उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया. जब वह कई घंटों तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की. दोपहर करीब 2 बजे खेत में उनका अधखाया शव मिला. उनके सिर पर दांतों के गहरे निशान थे और एक पैर पूरी तरह गायब था.
मुन्नालाल की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि सुबह जब पति घर नहीं लौटे तो खोजबीन की गई. खेत में उनका शव पड़ा मिला. तेंदुए ने पति का एक पैर खा लिया था. सूचना पर कोतवाली धौरहरा के दरोगा रुद्र प्रकाश पांडे, सिपाही संजीव, वन रेंजर नृपेंद्र चतुर्वेदी और वन रक्षक राजेश दीक्षित मौके पर पहुंचे.
आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को घेर लिया और शव को उठाने से मना कर दिया. उनका कहना था कि जब तक तेंदुए की लोकेशन ट्रैक कर उसे पकड़ा नहीं जाता, वे शव नहीं उठने देंगे. स्थिति बिगड़ती देख धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी और रेंजर विपिन चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे.
विधायक ने अफसरों की कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, तेंदुआ अब आदमखोर बन चुका है, इसे तुरंत पकड़ा जाए. दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पांच कैमरे और कई पिंजरे लगाए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
किसान मुन्नालाल अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनकी पत्नी पूजा देवी (30) और 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं. सबसे बड़ी बेटी क्रांति (14), बेटा सुनील (9), बेटी प्रीति (6) और रवि (4) का घटना के बाद रो-रोकर बुरा हाल है.
पिछले एक महीने में धौरहरा और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए के हमले की 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. हाल ही में ईसानगर क्षेत्र के खजुआ गांव में रमजान नामक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया था, जबकि धौरहरा के बबुरी भट्ठे पर एक तेंदुए ने छह लोगों को घायल कर दिया था.
इससे पहले 23 सितंबर को रमियाबेहड़ और 10 सितंबर को नकहा क्षेत्र में भी इसी तरह के हमले हुए थे. ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में लगातार तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही से लोग अब खेतों में अकेले जाना छोड़ चुके हैं. वन विभाग की टीमें इलाके में गश्त बढ़ाने और गांवों के पास पिंजरे लगाने में जुटी हैं.
