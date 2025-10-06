ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में 4 बच्चों के पिता को खा गया तेंदुआ; सिर को जबड़े में दबोचकर घसीटते हुए ले गया था जंगल

लखीमपुर खीरी में किसान को खा गया तेंदुआ, पत्नी और 4 बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 3:16 PM IST 3 Min Read

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश में इन दिनों जंगली जानवरों तेंदुआ-भेड़िया की दहशत है. लखीमपुर खीरी, बहराइच में इन जंगली जानवरों का आतंक इस कदर है कि आए दिन ये किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं. ताजा मामला लखीमपुर खीरी के धौरहरा वन क्षेत्र का हैं. जहां चारा लेने गए किसान को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया. हमले के बाद तेंदुआ किसान के सिर को जबड़े में दबाकर घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसका आधा खाया शव मिला. घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. इसके बाद मौके पर पहुंचे विधायक ने वन विभाग के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई. लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में बताते दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल. (Video Credit; ETV Bharat) धौरहरा थाना क्षेत्र का दोंदरा पंडितपुरवा गांव जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है. लोकईपुरवा निवासी मुन्नालाल (35) रविवार सुबह लगभग 7 बजे अपने मवेशियों के लिए चारा लेने निकले थे. दोंदरा पंडितपुरवा गांव में गन्ने के खेत में घास काट रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुआ मुन्नालाल के सिर को जबड़े में दबोचकर उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया. जब वह कई घंटों तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की. दोपहर करीब 2 बजे खेत में उनका अधखाया शव मिला. उनके सिर पर दांतों के गहरे निशान थे और एक पैर पूरी तरह गायब था. मुन्नालाल की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि सुबह जब पति घर नहीं लौटे तो खोजबीन की गई. खेत में उनका शव पड़ा मिला. तेंदुए ने पति का एक पैर खा लिया था. सूचना पर कोतवाली धौरहरा के दरोगा रुद्र प्रकाश पांडे, सिपाही संजीव, वन रेंजर नृपेंद्र चतुर्वेदी और वन रक्षक राजेश दीक्षित मौके पर पहुंचे.