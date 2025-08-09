प्रयागराज: जिले के कछारी इलाकों में बाढ़ में बहकर आया तेंदुआ पिछले पांच दिनों से ग्रामीणों के बीच दहशत का पर्याया बना है. मंगलवार को पहली बार तेंदुआ झूंसी इलाके में देखा गया. तेंदुआ लगातार अलग-अलग गांवों में घूम रहा है. शनिवार की सुबह तेंदुआ हनुमानगंज इलाके के मलखानपुर धनैचा गांव में पहुंच गया और खेतों में काम करने गए दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया.
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह मलखानपुर धनैचा गांव के कुछ लोग रोज की तरह खेतों में गए थे, तभी बाजरे के खेत में घात लगाकर बैठे तेंदुए ने अचानक दो युवकों पर हमला कर दिया. दोनों युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां भाग निकले, लेकिन गांव में हमले की खबर फैलते ही अफरा-तफरी मच गई.
इसके बाद ग्रामीणों ने लाठी-डंडा, रस्सी और जाल लेकर खेतों की ओर दौड़े, लेकिन तेंदुआ पास के ही बाजरे के खेत में जा घुसा. घटना की सूचना कमिश्नर ऑफ फॉरेस्ट, प्रयागराज तुलसीदास को दी गई. उनके साथ जिला वन अधिकारी अरविंद यादव और एसीएफ संगीता भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और खेत की घेराबंदी की. वन विभाग एक किलोमीटर के दायरे में अब पिंजरा लगा रहा है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सकें.
जिला वन अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि तेंदुआ बाढ़ में बहकर यहां पहुंचा है और पानी उतरने के बाद जंगल की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, घनी आबादी में पहुंचने से इसकी आक्रामकता बढ़ सकती है. टीम ने जाल, पिंजरा और ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से इसे पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. वन विभाग की रेस्क्यू टीम में कुल 20 लोग लगाए गए हैं. 5 ट्रैंक्विलाइजर गन, 10 जाल से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है. हालांकि भारी बारिश और विजिबिलिटी कम होने के कारण ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है. हमारी पूरी टीम गांव में ही जमी हुई है.
