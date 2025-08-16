ETV Bharat / state

गुलदार का आतंक: खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर, ग्रामीणों में दहशत - TERROR OF LEOPARD IN RAMNAGAR

नैनीताल के रामनगर में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला किया.

Terror of leopard in Ramnagar
रामनगर में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला किया (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2025 at 1:15 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में इंसान और जंगली जानवरों के बीच लगातार बढ़ते टकराव का एक और मामला सामने आया है. शुक्रवार शाम ग्राम पिरूमदारा हिम्मतपुर नई बस्ती के अंतर्गत आने वाले तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा इलाके में खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें परिजनों ने तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, 55 वर्षीय उदय राज सिंह, जो कि गांव पिरूमदारा हिम्मतपुर नई बस्ती के रहने वाले हैं, रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहे थे. तभी अचानक जंगल से निकले गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि बुजुर्ग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में मौजूद परिजन और अन्य ग्रामीण मौके पर दौड़े और शोर मचाने लगे. ग्रामीणों की भीड़ देख और आवाज सुनकर गुलदार बुजुर्ग को गंभीर हालत में छोड़कर वापस जंगल की ओर भाग गया.

घटना के बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल उदय राज सिंह को उपचार के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. गांव में गुलदार की मौजूदगी और बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गुलदार की आवाजाही गांव के आसपास देखी जा रही थी. कई लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी थी. लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. अब इस हमले के बाद गांव के लोग भयभीत हैं और वन विभाग से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि गुलदार अब आतंक का पर्याय बन चुका है और किसी भी वक्त बड़ी घटना घट सकती है.

गांव के एक निवासी मनोज रावत ने बताया कि यह इलाका पहले भी गुलदार की गतिविधियों से प्रभावित रहा है. कई बार लोगों ने गुलदार को खेतों और रास्तों के आसपास घूमते देखा है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण हर समय डर के साए में जी रहे हैं. खासकर शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते हैं.

इस पूरे मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना के बाद मौके पर गश्त बढ़ा दी गई है. विभाग की ओर से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और जल्द ही गुलदार की लोकेशन ट्रैक कर उसे पकड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

