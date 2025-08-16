ETV Bharat / state

महराजगंज में खेत में चारा लेने गई किशोरी पर तेंदुए ने किया हमला, हालत नाजुक - LEOPARD ATTACK IN MAHARAJGANJ

शिवपुर वन क्षेत्राधिकारी प्रभारी सुनील राव ने सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची थी. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
महराजगंज में तेंदुए का आतंक (Photo Credit: ETV Bharat)
महराजगंज: जिले के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग अंतर्गत सोहगीबरवा गांव के बाजार टोला में शनिवार को तेंदुए के हमले का मामला सामने आया. खेत में चारा लेने गई किशोरी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं सहेलियों की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देख तेंदुआ गन्ने के खेत में भाग गया.

शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था तेंदुआ: शिवपुर वन क्षेत्राधिकारी प्रभारी सुनील राव ने कहा कि सोहगीबरवा गांव निवासी सुग्रीव प्रसाद की बेटी नमिता (14 वर्ष) अपनी सहेलियों के साथ गन्ने के खेत के पास पशुओं के लिए चारा लेने गई थी. वहीं पहले से शिकार की तलाश में छिपा तेंदुआ उस पर झपट पड़ा. नमिता करीब 15 मिनट तक तेंदुए से जूझती रही. उसकी सहेलियां किसी तरह भागकर गांव में पहुंचीं और लोगों से मदद मांगी.

किशोरी की हालत बेहद नाजुक: ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचे, तो तेंदुआ किशोरी को लहूलुहान हालत में छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया. इसके बाद लोग घायल किशोरी को लेकर कुशीनगर जिले के खड्डा स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचे. किशोरी की हालत गंभीर देख वहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया. बाद में उसे महराजगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया: तेंदुए के हमले के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. गन्ने के खेतों में छिपे हिंसक जानवरों को लेकर ग्रामीण डरे हुए हैं. शिवपुर वन क्षेत्राधिकारी प्रभारी सुनील राव ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.


