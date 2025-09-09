ETV Bharat / state

यूपी में तेंदुए और बाघ का आतंक; एक साल में 220 लोगों पर अटैक, 60 की गई जान, कई इलाकों में घूम रहे जंगली जानवर

आए दिन हो रहीं मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं, वन विभाग वनों के आसपास धीमी गति से करा रहा फेंसिंग.

यूपी में तेंदुए और बाघ का आतंक.
यूपी में तेंदुए और बाघ का आतंक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025

Updated : September 9, 2025

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में तेंदुए और बाघ लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं. आए दिन मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं. इन घटनाओं के लिए वन विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं है. वनों के आसपास फेंसिंग का काम कछुए की गति से कराया जा रहा है. इसके लिए जरूरी उपकरणों को खरीदने में देरी हो रही है. अब तक तेंदुए और बाघ कई घरों के चिराग बुझा चुके हैं. वर्तमान में सीतापुर, बहराइच और बिजनौर में बाघ और तेंदुए का आतंक है. एक दिन पहले ही बाघ ने एक व्यक्ति की जान ले ली. जबकि दूसरा दहशत के कारण खत्म हो गया.

सूबे में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. साल 2024-25 में वन्यजीवों ने 220 व्यक्तियों पर अटैक किया. इसमें 60 लोगों की जान चली गई. वन विभाग को अब तक ढाई करोड़ का मुआवजा देना पड़ा है. बाघों की वजह से लखनऊ, सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर जैसे तराई क्षेत्र के लोग ज्यादा परेशान हैं. वहीं तेंदुए सबसे ज्यादा बिजनौर क्षेत्र में उत्पात मचाए हुए हैं. वन विभाग से जुड़े विशेषज्ञ मानव वन्य जीव संघर्ष का सबसे बड़ा कारण जंगलों का क्षेत्रफल कम होना मानते हैं. उनका मानना है कि वन क्षेत्र लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं. इससे जानवर जंगलों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में दाखिल होते जा रहे हैं. लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बिजनौर, सीतापुर और बलरामपुर में तेंदुए, बाघ, भेड़ियों और अन्य वन्यजीवों के मानवों पर हमले की घटनाएं बढ़ रहीं हैं.

यूपी में बाघ-तेंदुए कर रहे लोगों पर हमले. (Video Credit; ETV Bharat)

इसलिए आबादी की ओर रुख कर रहे जानवर : जानकार मानते हैं कि जल स्रोतों के सूखने और खाने की कमी के चलते वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं. मानव-वन्यजीव संघर्ष का यही सबसे बड़ा कारण बनता है. वन्यजीवों को भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आना न पड़े, इसके लिए भी घने जंगल होना बहुत जरूरी है. जब जंगल घने होंगे तो वहां पर जीव जंतु ठहरेंगे. छोटे जीव-जंतुओं का बड़े जानवर शिकार कर सकेंगे. इससे उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी. इस प्रयास से काफी हद तक मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी लाई जा सकती है.

तेंदुए-बाघ के हमले रोकने के लिए किए जा रहे ये उपाय : मुख्य प्रधान वन संरक्षक (वन्य जीव) अनुराधा वेमुरी का कहना है कि वन क्षेत्र के आसपास जो भी आबादी निवास करती है उसके लिए जागरूकता कैंप आयोजित कराए जाते हैं. जानकारी दी जाती है कि किस तरह से वन्य जीव अगर आबादी वाले इलाकों में आ जाएं तो अपना बचाव किया जा सकता है. कतर्नियाघाट, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास के ऐसे क्षेत्र जहां पर आबादी है, वहां पर फेंसिंग का काम कराया जा रहा है. बिजनौर के वन क्षेत्रों में भी फेंसिंग कराई जा रही है. वन विभाग की तरफ से साल 2023-24 से लेकर 2024-25 में लगभग 231 किलोमीटर चेन लिंक फेंसिग और करीब 41 किलोमीटर सोलर फेंसिंग के काम कराए गए हैं.

ग्रामीणों और पालतू जानवरों की सुरक्षा के हो रहे इंतजाम : उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों के चारों ओर साल 2023-24 में लगभग 125 किलोमीटर चेनलिंक फेंसिंग और 21 किलोमीटर सोलर फेंसिंग का निर्माण कराया गया है, जबकि 2024-25 में 106 किलोमीटर चेनलिंक फेंसिंग और 20 किलोमीटर सोलर फेंसिंग का निर्माण किया गया है. ये फेंसिंग वन्यजीवों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने में कारगर साबित होगी, ऐसा वन विभाग के अधिकारियों का मानना है. वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और उनके पालतू जानवरों की सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की जा रही है. विभाग की तरफ से ट्रेनिंग पाए बाघ मित्र मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रयासरत हैं.

एक साल में जा चुकी 60 लोगों की जान.
एक साल में जा चुकी 60 लोगों की जान.

बाघ मित्रों की ली जा रही सहायता : मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग ने 'बाघ मित्र' का चयन किया है. ये बाघ मित्र स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करते हैं. वन्यजीवों के साथ सुरक्षित सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनके माध्यम से गांव वालों के साथ नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करते हैं. इनमें वन्यजीवों से बचाव के उपाय, उनकी गतिविधियों की जानकारी और आपात स्थिति में जल्द से जल्द कार्रवाई शामिल हैं. बाघ मित्रों का चयन विशेष रूप से टाइगर रिजर्व के पास के गांवों के लिए किया गया है. इटावा के लायन सफारी के लिए भी बाघ मित्रों को सिलेक्ट किया गया है.

मॉडर्न तकनीक और उपकरणों से की जा रही ट्रैकिंग : उत्तर प्रदेश के वन प्रभागों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से प्राप्त धनराशि का उपयोग विभिन्न उपकरणों की खरीद में किया जा रहा है. इन उपकरणों में निगरानी उपकरण, ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं. ये वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायक साबित हो रहे हैं. वन क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में सघन गश्त हो रही है. इससे वन्य जीवों को मानव बस्तियों में एंट्री को रोका जा सके. वन क्षेत्र के बाहर घूमने वाले वन्यजीवों की ट्रैकिंग के लिए ड्रोन, जीपीएस ट्रैकिंग और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जा रहा है.

दुधवा टाइगर रिजर्व, बफर जोन व दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग में हर माह औसतन 152337 किलोमीटर प्रतिमाह और बहराइच के अंतर्गत कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में कुल 41684 किलोमीटर प्रतिमाह सघन गश्त की जाती है. एम स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग ऐप के माध्यम से दो पहिया, चार पहिया, पैदल, हाथी, साइकिल व नाव के जरिए गश्त होती है. हैबीटेट इंप्रूवमेंट, वाटर होल मैनेजमेंट व मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की भी कोशिश हो रही है.

साल दर साल ऐसे बढ़ती गई बाघों की संख्या : साल 2014 से 2022 तक बाघों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है. 2018 की गणना में बाघों की संख्या 173 थी. साल 2022 में यह 205 हो गई थी. अब जो गणना हुई है उसमें बाघों की संख्या और भी ज्यादा आएगी. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी का कहना है कि साल 2006 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 109, 2010 में 118, 2014 में 117, 2018 में 173 और 2022 की गणना के अनुसार 205 बाघ है. दुधवा टाइगर रिजर्व में 2014 में 68, 2018 में 82 और 2022 की गणना में 135 बाघ हैं. पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 63, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में 20, रानीपुर टाइगर रिजर्व में चार बाघ हैं.

कई जिलों में बाघ और तेंदुए की दहशत.
कई जिलों में बाघ और तेंदुए की दहशत.

2019 में शुरू किया गया था बाघ मित्र कार्यक्रम : वन विभाग के टाइगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित कुमार वर्मा का कहना है कि पहले आए दिन मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती थीं. 2019 में अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पीलीभीत में 'बाघ मित्र' कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसके बाद अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 'बाघ मित्र' ऐप की लॉचिंग की. बाघ मित्रों का वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है. इसमें आसपास के गांवों के रहने वाले लोग 'बाघ मित्र' के रूप में जुड़े हैं. चार महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं. बाघ मित्र के लिए आयु 18 वर्ष से अधिक होती है. जंगल के पास के पांच किलोमीटर दूर के गांवों के ग्रामीणों को 'बाघ मित्र' बनाकर उन्हें वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया.

प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि जंगल से बाहर बाघ या अन्य जानवर दिखने पर 'बाघ मित्र' तुरंत ग्रुप में लिखकर और फोन कर विभाग को भी जानकारी देते हैं. इससे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तत्काल अलर्ट हो जाते हैं. टीम को रवाना कर देते हैं. समय रहते टीम एक्शन में आ जाती है. बाघ मित्र ऐप में जानवर की फोटो खींचकर ग्रामीण अपडेट कर सकते हैं. कई बार वे जानवर की सही पहचान नहीं कर पाते थे. इससे दिक्कत होती थी. फोटो अपडेट होने पर विभागीय लोग जानवर को पहचान लेते हैं. इससे लोकेशन भी मिल जाती है कि जंगल से बाघ की दूरी कितनी है.

जंगल के पास की बस्तियों में लगाए जा रहे कैंप : यूपी के हेड ऑफ फॉरेस्ट सुनील चौधरी का कहना है कि मानव-वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए विभाग की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं. मॉडर्न उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जागरूकता फैलाने के लिए जंगल के आसपास की बस्तियों में जागरूकता कैंप आयोजित हो रहे हैं. ऐसे क्षेत्रों में फेंसिंग कराई जा रही है. वन विभाग को इसका लाभ भी मिल रहा है. मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में पहले की तुलना में अब कमी आई है. आगे और भी प्रयास किए जा रहे हैं.

