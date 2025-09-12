ETV Bharat / state

हमीरपुर में लेखपाल निलंबित; जमीन की नाप कराने में रिश्वत लेने का आरोप, तहसीलदार सदर को सौंपी गई जांच

इस मामले पर एसडीएम सदर केडी शर्मा ने बताया कि हमने वीडियो देखा है जो लोगों की ओर से दिया गया है. वीडियो में लेखपाल जेब में कुछ लेकर रखते हुए दिखाई दिये हैं. प्रारंभिक जांच में लेखपाल को दोषी पाया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

हमीरपुर : जिले के सदर तहसील परिसर में लेखपाल पर गंभीर आरोप लगा है. मामले का वीडियो सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया. जिसके बाद लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंपी गई है.

सदर तहसीलदार रविन्द्र पाल ने बताया कि लेखपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसका एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि अब जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में किसी ने भी लिखित शिकायत नहीं दी है.

वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल ने खुद को निर्दोष बताया. उनका कहना है कि उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, बल्कि ग्रामीणों से सामान्य बातचीत हो रही थी.

जानकारी के मुताबिक, मामला सुमेरपुर ब्लाक के टिकरौली गांव का बताया जा रहा है. पीड़ितों का आरोप है कि करीब एक वर्ष पूर्व भूमिहीनों को ग्राम समाज की जमीन आवंटित की थी. आरोप है कि जमीन की नाप कराने के लिए लाभार्थी लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहे थे. शुक्रवार को लेखपाल ने सभी लाभार्थियों को तहसील सदर बुलाया था. आरोप है कि इस दौरान लाभार्थियों से रुपये की मांग की गई. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

