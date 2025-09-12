ETV Bharat / state

हमीरपुर में लेखपाल निलंबित; जमीन की नाप कराने में रिश्वत लेने का आरोप, तहसीलदार सदर को सौंपी गई जांच

सदर तहसीलदार रविन्द्र पाल ने बताया कि लेखपाल का एक वीडियो हुआ था वायरल.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:45 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर : जिले के सदर तहसील परिसर में लेखपाल पर गंभीर आरोप लगा है. मामले का वीडियो सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया. जिसके बाद लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंपी गई है.

इस मामले पर एसडीएम सदर केडी शर्मा ने बताया कि हमने वीडियो देखा है जो लोगों की ओर से दिया गया है. वीडियो में लेखपाल जेब में कुछ लेकर रखते हुए दिखाई दिये हैं. प्रारंभिक जांच में लेखपाल को दोषी पाया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम सदर केडी शर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: Hamirpur Administration Media Cell)

सदर तहसीलदार रविन्द्र पाल ने बताया कि लेखपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसका एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि अब जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में किसी ने भी लिखित शिकायत नहीं दी है.

वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल ने खुद को निर्दोष बताया. उनका कहना है कि उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, बल्कि ग्रामीणों से सामान्य बातचीत हो रही थी.

जानकारी के मुताबिक, मामला सुमेरपुर ब्लाक के टिकरौली गांव का बताया जा रहा है. पीड़ितों का आरोप है कि करीब एक वर्ष पूर्व भूमिहीनों को ग्राम समाज की जमीन आवंटित की थी. आरोप है कि जमीन की नाप कराने के लिए लाभार्थी लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहे थे. शुक्रवार को लेखपाल ने सभी लाभार्थियों को तहसील सदर बुलाया था. आरोप है कि इस दौरान लाभार्थियों से रुपये की मांग की गई. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें : आगरा में डीएम, सीडीओ, नगरायुक्त के खिलाफ रिपोर्ट भेजने वाला दरोगा सस्पेंड; जानें क्या है पूरा मामला

Last Updated : September 12, 2025 at 10:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HAMIRPUR NEWSLEKHPAL SUSPENDED IN HAMIRPURLEKHPAL SUSPENDED TAKING BRIBEHAMIRPUR LATEST NEWSHAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.