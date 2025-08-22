संतकबीरनगर: जिले की खलीलाबाद तहसील से शुक्रवार को एंटी करप्शन विभाग बस्ती की टीम ने एक लेखपाल को पांच हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. उस पर भूमि पैमाइश के नाम पर पांच हजार रुपये घूस लेने का आरोप है. जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन विभाग की तरफ से लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

बस्ती एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार: मामला संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील का है. यहां पर एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को पांच हजार रुपये घूस लेखपाल को पांच हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया. मगहर के अंजान शरीफ मोहल्ला निवासी बेलाल अहमद का भूमि विवाद का मामला चल रहा है. वहां पर लेखपाल राम अवध तैनात है.

पांच हजार रुपये घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat)

जमीन की पैमाइश के लिए मांगी थी घूस: बेलाल अहमद अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए बार-बार कह रहे थे. इसके लिए लेखपाल की तरफ से पांच हजार रुपये घूस मांगी गई थी. बेलाल ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग बस्ती से की. मामले को संज्ञान में लेकर एंटी करप्शन विभाग की टीम ने जाल बिछाया.

लेखपाल ने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की: शुक्रवार को खलीलाबाद तहसील में केमिकल लगे नोट को लेकर बेलाल को लेखपाल के पास भेजा. बेलाल के आस पास विभाग की टीम घूमती रही. जैसे ही बेलाल के हाथ से लेखपाल ने रुपये लिए तुरंत टीम ने उसे दबोच लिया. उसे साथ में लेकर बखिरा थाने चली गई.

