संतकबीरनगर में जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल ने ली घूस, बस्ती एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार - LEKHPAL ARRESTED IN SANTKABIRNAGAR

जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया, लेखपाल राम अवध को एंटी करप्शन की टीम ने 5 हजार रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
लेखपाल राम अवध गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 4:28 PM IST

संतकबीरनगर: जिले की खलीलाबाद तहसील से शुक्रवार को एंटी करप्शन विभाग बस्ती की टीम ने एक लेखपाल को पांच हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. उस पर भूमि पैमाइश के नाम पर पांच हजार रुपये घूस लेने का आरोप है. जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन विभाग की तरफ से लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

बस्ती एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार: मामला संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील का है. यहां पर एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को पांच हजार रुपये घूस लेखपाल को पांच हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया. मगहर के अंजान शरीफ मोहल्ला निवासी बेलाल अहमद का भूमि विवाद का मामला चल रहा है. वहां पर लेखपाल राम अवध तैनात है.

पांच हजार रुपये घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat)

जमीन की पैमाइश के लिए मांगी थी घूस: बेलाल अहमद अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए बार-बार कह रहे थे. इसके लिए लेखपाल की तरफ से पांच हजार रुपये घूस मांगी गई थी. बेलाल ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग बस्ती से की. मामले को संज्ञान में लेकर एंटी करप्शन विभाग की टीम ने जाल बिछाया.

लेखपाल ने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की: शुक्रवार को खलीलाबाद तहसील में केमिकल लगे नोट को लेकर बेलाल को लेखपाल के पास भेजा. बेलाल के आस पास विभाग की टीम घूमती रही. जैसे ही बेलाल के हाथ से लेखपाल ने रुपये लिए तुरंत टीम ने उसे दबोच लिया. उसे साथ में लेकर बखिरा थाने चली गई.

यह भी पढ़ें- मुरादाबाद में घूस लेते संविदाकर्मी को पकड़ा; बिजली विभाग का बाबू मौके से फरार, घरेलू कनेक्शन के नाम पर मांगे 5500 रुपये

