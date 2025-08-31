काशीपुर: बीती 27 अगस्त को काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लेखपाल की मौत हुई. इस मामले में आज लेखपाल के परिजनों के कांग्रेसी विधायक और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आईटीआई थाने का घेराव किया. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस को मामले की गहराई तक पहुंचने का 4 सितंबर तक का समय दिया है.

बता दें 27 अगस्त को बाजपुर तहसील में तैनात तथा काशीपुर तहसील में पूर्व में तैनात पटवारी दौलत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में काशीपुर के प्रकाश सिटी में आवास में मौत हो गई थी. जिसके बाद जसपुर के तालबपुर गांव से मृतक दौलत सिंह के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर दौलत सिंह की पत्नी ललिता और सास पर संगीन आरोप लगाए थे. आज एक बार फिर मृतक दौलत सिंह के परिजनो ने ग्रामीण जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट सौरभ कुमार के साथ आईटीआई थाने का घेराव किया.

इस दौरान मृतक दौलत सिंह के भाई ने बताया मौके पर पहुंचने पर दौलत सिंह की पत्नी ने दौलत के द्वारा कभी आत्महत्या करना तो कभी हार्टअटैक से होना बताया. इस दौरान मृतक के भाई ने अपने भाई दौलत के संदिग्ध मौत से संबंधित कई सवाल भी खड़े किए. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्टता जताई. उन्होंने कहा मौके पर से तीन बेल्ट मिलीं हैं. पंखा भी क्षतिग्रस्त नहीं है. मौके पर से दुपट्टा भी बरामद हुआ, जो कि मृतक पटवारी की पत्नी ललिता के उस वक्त पहने हुए सूट से मिलता था.

जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने कहा हमारी पुलिस से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. अगर पटवारी दौलत सिंह ने सुसाइड भी किया है तो उसके पीछे क्या कारण है? इसका पता लगाया जाये. उन्होंने कहा काशीपुर सीओ दीपक सिंह और आईटीआई थानाध्यक्ष ने 4 सितंबर तक जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. काशीपुर सीओ दीपक सिंह ने कहा कि मृतक पटवारी दौलत सिंह के परिजनों की तरफ से जो तहरीर दी गई है. उसके आधार पर निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढे़ं- बदहाल स्वास्थ्य सेवा की भेंट चढ़े महिला व नवजात, मौत के बाद लोगों में आक्रोश

पढे़ं- उत्तराखंड में यहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, परिजनों में शोक की लहर