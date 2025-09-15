ETV Bharat / state

यूपी के इस शहर में लगने जा रहा लेदर का सबसे बड़ा मेला, 3 दिनों तक कर सकेंगे शॉपिंग, प्रीमियम ब्रांड्स पर मिलेगी छूट

पिछले पांच सालों से लगातार शहर के मोतीझील मैदान में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट की ओर से लेदर मेला लगता है. जिसमें लेदर कारोबारी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं. CLE के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया, मेले का यह छठवां साल है. कुल 38 स्टाल्स लगाए जाएंगे.

कानपुर : काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) की ओर से कानपुर में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच लेदर मेला लगेगा. मेले की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. मेले में इस बार खरीददारी करने वाले लोगों को प्रीमियम ब्रांड्स (लेदर क्षेत्र) के उत्पादों पर छूट भी मिलेगा.

कई राज्यों के व्यापारी लगाएंगे स्टाल : असद इराकी ने बताया, कई राज्यों से निर्यातक यहां आएंगे और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे. दीपावली से पहले मेला में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका कानपुर व आसपास के शहरों के लोगों को मिलेगा.

लेदर पर्स, बेल्ट से लेकर खिलौने तक मिलते हैं : असद इराकी ने बताया, लेदर मेला में पिछले साल चार दिन में 60 हजार लोगों ने खरीददारी की थी. मेला में लेदर से बने बैग, पर्स, जूते, चप्पल, बेल्ट समेत कई अन्य उत्पाद होते हैं. इस साल मेले में प्रीमियम ब्रांडेड उत्पादों के लिए अलग से जगह बनाई जा रही है. जिसमें लोग अपने मनपसंद उत्पाद ले सकेंगे. शहर में जो टेनरियां हैं, उनके उत्पाद भी मेले में रहेंगे.

अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों को अच्छा कारोबार होने की आस: लेदर मेला में आने वाले निर्यातकों का कहना है, मेला से उन्हें अच्छे कारोबार की आस है. मौजूदा समय में उनके सामने अमेरिकी टैरिफ को लेकर आर्थिक संकट छाया है. इसलिए वह मेला से बहुत अधिक उम्मीद कर रहे हैं. सीएलई के चेयरमैन आरके जालान ने कहा, लेदर मेला में आमजन को उत्पादों पर छूट भी मिल सकेगी.

यह भी पढ़ें : 22 सितंबर से पेट्रोल-डीजल का रेट घटेगा या बढ़ेगा, जानिए पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा; तीन साल बाद वाराणसी में हुआ ये काम