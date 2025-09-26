क्या आप भी सीखना चाहते हैं सरगुजिहा तो यहां देखें कैसे होगा ये आसान
उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में सरगुजिहा बोली जाती है.
सरगुजा: मात्र भाषा हिन्दी के साथ स्थानीय बोली की अनिवार्यता पर इन दिनों कई क्षेत्र चर्चा का विषय बने हुए हैं. देश में कई राज्य व क्षेत्र ऐसे है जहां पर स्थानीय बोली की शिक्षा व कामकाज अनिवार्य किया गया है. इसी तरह छत्तीसगढ़ की भी अपनी बोली भाषा है. पिछले वर्षों में सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का भी गठन कर दिया है. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी की सरगुजा की बोली छत्तीसगढ़ी से भिन्न है. यहां पर मूल रूप से सरगुजिहा बोली कही जाती है.
वर्ष 2007 में सरकार ने सरगुजिहा बोली को स्कूल के पाठक्रम में शामिल किया. कक्षा एक से तीन तक सरगुजिहा बोली को अनिवार्य किया. अब कक्षा 5वीं तक सरगुजिहा बोली की शिक्षा दी जाती है. बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर अगर सरगुजिहा नहीं जानते हैं तो उनको भी डाइट में ट्रेनिग देकर सरगुजिहा सिखाई जाती है. पाठ्य पुस्तक निगम के सरगुजिहा लेखक और अनुवादक रंजीत कुमार सारथी से ETV भारत ने इस बारे में बातचीत की है.
"सरगुजा का ज्यादातर बच्चा सरगुजिहा ही बोलता है": रंजीत कुमार सारथी बताते है " साल 2007-08 से ये सिलसिला चल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा या बोली में पढ़ाई जाए. इसी मंशा से हमने सरगुजिहा में पढ़ाना शुरू किया. सरगुजा का बच्चा जन्म से अपनी मां से सरगुजिहा में संवाद करता है. अचानक स्कूल में अगर उससे हिन्दी में सवाल किये जायेगे तो वो घबरा जाएगा. इसलिए इसे सरकार ने पाठ्यक्रम में शामिल किया. कक्षा एक से तीसरी तक के बच्चों से सरगुजिहा में संवाद शुरू कराया गया. टीचरों को डाइट में प्रशिक्षित किया गया. इसके लिए अलग किताब कक्षा पहली से 5वीं तक चलती है, जिसे द्विभाषीय कहा जाता है, इसमें हिन्दी का अनुवाद सरगुजिहा में दिया गया है, साथ ही कई कहानी व लेख सरगुजिहा में होते हैं."
सरगुजिहा का हिंदी में अनुवाद: रंजीत कुमार सारथी बताते है सरगुजिहा शब्द कोश से आसानी से सरगुजिहा सीखा जा सकता है. इसके अलावा शिक्षक और बच्चों के संवाद भी सबसे अहम है. शब्द कोश से कोई भी सरगुजिहा सीख सकता है.
आम लोग कैसे सीख पाएंगे सरगुजिहा: रंजीत सारथी कहते हैं "अगर किसी को भी सरगुजिहा सीखना है तो वो बोलने वालों से संवाद बढ़ाये. बाजार में आप सब्जी लेने जाएंगे तो गांव की महिला सरगुजिहा बोलती है. आप उससे सीख सकते हैं, साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई तरह की पुस्तक उपलब्ध है. जिसमे आपको हिन्दी का सरगुजिहा अनुवाद मिल जाएगा. आप इसको भी पढ़ सकते है."
अपनी मात्र भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समाज में आप इसी से पहचाने जाते हैं, लोग अंग्रेजी बोलकर कहते हैं कि आप पीछे जा रहे हैं. लेकिन संस्कृति का संवर्धन किसी को तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे सरगुजिहा सीखेंगे- रंजीत सारथी, सरगुजिहा लेखक और अनुवादक
सरगुजिहा बोली में किताबें और पत्रिकाओं का प्रकाशन: बहरहाल कक्षा पहली से पांचवीं तक की पुस्तक के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी पुस्तक का प्रकाशन किया गया है. इसके अलावा भी कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आसानी से सरगुजिहा बोली सीखी जा सकती है. सरगुजा संभाग की मूल आबादी तो सरगुजिहा बोलती है लेकिन यहां ज्यदातर झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से आकर लोग बसे हैं. आज संभाग की आबादी करीब करीब 40 लाख से ज्यादा मानी जाती है. इनमे वो लोग भी शामिल है जिन्हें सरगुजिहा नहीं आती है. तो अगर आप भी सरगुजिहा बोलना सीखना चाहते हैं तो आप किताबों को पढ़कर और इन तरीकों को अपनाकर सरगुजिहा सीख सकते है.