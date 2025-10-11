सफेदपोश अपराध और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले क्राइम से कैसे बचें ?, जानिए राय
टीपीएफ नेशनल की ओर से शुरू की गई यह पहल समाज को जागरूक करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है.
Published : October 11, 2025 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम (TPF) की ओर से व्हाइट कॉलर क्राइम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराध को लेकर जागरूक किया गया. लोगों ने माना कि ऐसे सम्मेलन समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेहद जरूरी है. इससे लोग न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी डिजिटल और वित्तीय अपराधों से सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं कार्यक्रम में शामिल लोगों ने ईटीवी भारत से बातचीत में क्या-क्या कहा...
डर को खत्म करना और सही कदम उठाना: चंद्रकांत चोरारिया ने बताया कि यह कार्यक्रम बेहद खास रहा. उन्होंने बताया कि आजकल हम सभी किसी न किसी रूप में व्हाइट कॉलर क्राइम से जूझ रहे हैं. जैसा कि कार्यक्रम में भी बताया गया. भ्रष्टाचार भी एक तरह का व्हाइट कॉलर क्राइम है. साइबर फ्रॉड, डिजिटल ठगी और ऑनलाइन स्कैम सभी इससे जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से लोगों का डर खत्म होता है और वे समझ पाते हैं कि अपराध होने पर सही कदम क्या उठाना चाहिए.
सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी: डॉ. आरती ने कहा कि टीपीएफ नेशनल की ओर से शुरू की गई यह पहल समाज को जागरूक करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है. अगर हमें किसी डिजिटल स्कैम या ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्या का सामना करना पड़े तो हमें घबराने की बजाय शांत रहकर सोचने की जरूरत है. कोई भी ट्रांजैक्शन या जवाब देने से पहले पांच मिनट रुककर विचार करें, कहीं यह झांसा तो नहीं. उन्होंने कहा कि लालच ऐसे अपराधों की जड़ है, इसलिए हमें संयम और नैतिकता से काम लेना चाहिए.
''किसी भी संदिग्ध कॉल या ईमेल पर भरोसा न करें, तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या स्थानीय पुलिस को सूचना दें. असली प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी फोन या व्हाट्सऐप के जरिए पैसे या व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगती. तकनीक ने समाज को सशक्त किया है, लेकिन अपराधियों को भी नए रास्ते दिए हैं. इसलिए लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त और कानूनी रूप से जागरूक होना ही इस चुनौती से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है.'' -संजीव खन्ना, पूर्व मुख्य न्यायाधीश
खुद की जागरूकता और प्रशासन की गंभीरता: टीपीएफ सदस्य आदित्य ने कहा कि समाज के लोगों को खुद जागरूक होना सबसे जरूरी है. अगर हम खुद ओटीपी या निजी जानकारी साझा नहीं करेंगे तो ऐसे अपराध आधे से ज्यादा कम हो जाएंगे. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक बार किसी ने आधार कार्ड के नाम पर ठगी की कोशिश की. जब मैंने पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की. इसलिए जरूरी है कि पुलिस और प्रशासन भी इन मामलों को गंभीरता से लें और हर किसी की शिकायत को सुनें तभी अपराधियों में डर पैदा होगा.
कानून और सुरक्षा की समझ: टीपीएफ सदस्य विपुल कोचर ने कहा कि कार्यक्रम में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बताई गई व्हाइट कॉलर क्राइम की परिभाषा को समझना बहुत उपयोगी रहा. हमने जाना कि डिजिटल अरेस्ट या फर्जी कॉल्स जैसी घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए. कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले जांच जरूरी है.
ये भी पढ़ें: