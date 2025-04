ETV Bharat / state

लीफ आर्ट से जीता सबका दिल, मिलिए पत्तों पर कलाकृति बनाने वाले धमतरी के आर्टिस्ट से - LEAF ARTIST OF DHAMTARI

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 5, 2025 at 9:07 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 9:15 AM IST 4 Min Read

धमतरी: कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है. ऐसी ही एक कला है लीफ आर्ट, जिसमें पत्तों पर चित्र उकेरे जाते हैं. धमतरी के वनांचल में रहने वाले एक कलाकार की पत्ते पर कलाकृति देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पेड़ के पत्तों से आर्टिस्ट ने एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाई है. धमतरी का लीफ आर्टिस्ट: धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी के मोदे गांव में रहने वाले 29 वर्षीय विकास शांडिल्य लीफ आर्टिस्ट हैं. उन्होंने बारीकी से पत्तों पर कलाकृति उकेरकर एक से बढ़कर एक कलाकृतियों को बनाया है. खासकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की एक अद्भुत आर्ट बनाई है. लीफ आर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh) डेढ़ साल से पत्तों पर बना रहे कलाकृति: विकास शांडिल्य ने ईटीवी भारत से बातचीत कर बताया कि वह पिछले करीब डेढ़ वर्ष से पेड़ के पत्तों पर कलाकृति करते आ रहे हैं. वे कला के क्षेत्र में पहले से ही रुचि रखते हैं. लीफ आर्ट के बारे में उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि लीफ आर्ट भी एक कला है और इस आर्ट को जानने की कोशिश में लग गए. लीफ आर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

