नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, बोले- डबल इंजन सरकार में अपराध भी डबल

जूली ने कहा कि राजस्थान को हम पहले शांत प्रदेश कहते थे, लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 5:57 PM IST

जयपुर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर राजस्थान सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस डबल इंजन की सरकार में अपराध भी डबल हो गए हैं. सरकारी योजनाएं एक-एक करके दम तोड़ रही हैं. लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है.

जूली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मॉनिटरिंग धीरे-धीरे घट रही है. मॉनिटरिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं. प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए केवल धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है.

जूली ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन की सरकार में अपराध भी डबल हो गए हैं. मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री का जिला भरतपुर क्राइम में नंबर एक है. राजस्थान में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब किसी का मर्डर नहीं होता, किसी का अपहरण नहीं होता और किसी पर अत्याचार नहीं होता है. जूली ने कहा कि राजस्थान को हम पहले शांत प्रदेश कहते थे, लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है?. जूली ने किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर कहा कि सरकार की लाठी और गोली केवल निर्दोष लोगों के लिए हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है.

आरएसएस को राजनीति करनी है तो पार्टी बना लेते: प्रतिपक्ष नेता ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे पर्दे के पीछे रहकर राजनीति नहीं करनी चाहिए. खुद की पार्टी बना लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिरों में आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं. कल को यह सचिवालय में पथ संचलन करेंगे. परसों पुलिस कमिश्नरेट में करेंगे. इस तरह से नहीं चलेगा. एनएसयूआई के तीन लड़कों ने आरएसएस के कार्यक्रम का सांकेतिक विरोध किया था तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया.

अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी: जूली ने दावा किया कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी. कांग्रेस संगठन काफी मजबूत है. ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं. विशेष रूप से वोट चोरी मामले के चलते 52 हजार बूथों पर बीएलए नियुक्त किए हैं.

दवा कंपनियों से सांठगांठ: प्रतिबंधित कंपनी के कफ सिरप से हुई मौतों के मामले को लेकर जूली ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक संदिग्ध सिरप वापस नहीं ली है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार की इस दवा कंपनी से कोई सांठगांठ है? जूली ने मांग की कि जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए.

