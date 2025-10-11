ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, बोले- डबल इंजन सरकार में अपराध भी डबल

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर राजस्थान सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस डबल इंजन की सरकार में अपराध भी डबल हो गए हैं. सरकारी योजनाएं एक-एक करके दम तोड़ रही हैं. लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है. जूली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मॉनिटरिंग धीरे-धीरे घट रही है. मॉनिटरिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं. प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए केवल धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है. पढ़ें: टीकाराम जूली का आरोप, एसएमएस आग हादसे के सबूत धुलवा दिए, पीड़ितों को भगा दिया जूली ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन की सरकार में अपराध भी डबल हो गए हैं. मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री का जिला भरतपुर क्राइम में नंबर एक है. राजस्थान में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब किसी का मर्डर नहीं होता, किसी का अपहरण नहीं होता और किसी पर अत्याचार नहीं होता है. जूली ने कहा कि राजस्थान को हम पहले शांत प्रदेश कहते थे, लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है?. जूली ने किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर कहा कि सरकार की लाठी और गोली केवल निर्दोष लोगों के लिए हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है.