जूली बोले-प्रदेश में क्राइम रेट तिगुनी, अमित शाह के दावे पर किया पलटवार
अमित शाह के जयपुर दौरे पर कांग्रेस का पलटवार. जूली ने कहा कि प्रदेश सरकार के बारे में जनता से पूछें, वहीं देगी नंबर.
Published : October 13, 2025 at 6:44 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे पर तंज कसा. जूली ने कहा कि शाह पर्ची पर मुहर लगाना चाहते हैं, जबकि प्रदेश में तिगुनी रेट से अपराध बढ़े हैं. रोजाना मर्डर हो रहे हैं. फायरिंग की घटनाएं हो रही है. अच्छा होता यदि गृहमंत्री अमित शाह सीजेआई पर जूता उछालने, दलित आईपीएस की आत्महत्या एवं उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या जैसे मामलों पर कुछ बोलते. नेता प्रतिपक्ष जूली सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि शाह दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सात लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतार दिए, जबकि प्रदेश में 35 लाख करोड़ के एमओयू होने का सरकार का दावा था. राजस्थान का बजट ही 3 लाख 80 हजार करोड़ का है, जबकि प्रदेश की जीडीपी ही 19 लाख करोड़ की है. जूली ने तंज कसा कि शाह देश के गृह मंत्री हैं. उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए. प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में फायरिंग की घटनाएं हुई हैं. मर्डर हो रहे हैं. सरेआम व्यापारियों से लूट की जा रही है. कड़े उतारने के लिए पैर काटे जा रहे हैं.
आईपीएस सुसाइड पर बोले: जूली ने कहा कि सीनियर आईपीएस अधिकारी आत्महत्या केस, सीजेआई पर जूता, यूपी में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या आदि पर शाह कुछ नहीं बोलते. प्रदेश में क्राइम दोगुनी नहीं, तिगुनी दर से बढ़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. गृहमंत्री प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं, जबकि जनता से हकीकत पूछे तो पता चलेगा कि सरकार को कितने नंबर देते हैं.
गृह मंत्री श्री अमित शाह का यह भाषण में हर राजस्थानी के ध्यान में लाने के लिए साझा कर रहा हूं।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) October 13, 2025
इनका दावा है कि बीते लगभग एक साल में राइजिंग राजस्थान में आए 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश को राजस्थान की धरती पर उतारने का काम हो चुका है।
राजस्थान सरकार का कुल बजट साइज 3 लाख 80 हजार… pic.twitter.com/S3tfies4l4
अंता में भाजपा को नहीं मिल रहा प्रत्याशी: जूली ने दावा किया कि अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भारी बहुमत से जीतेंगे. भाजपा को वहां उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा. भाजपा सरकार के दो और कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल की जनता तुलना कर ले, सब पता चल जाएगा. अंता उपचुनाव में जनता भाजपा सरकार के कार्यकाल की हकीकत बताएगी.