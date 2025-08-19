ETV Bharat / state

जूली और डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केवल सामान्य वर्ग से ही चारों सीटें भर दी गई.

Leader of Opposition Julie and PCC Chief Dotasara
नेता प्रतिपक्ष जूली और पीसीसी चीफ डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 5:14 PM IST

जयपुर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अन्य सेवाओं से आईएएस बने चार अधिकारियों की प्रकिया पर सवाल उठाए. दोनों नेताओं ने कहा कि अन्य सेवाओं से जो चार आईएएस बने हैं वो सामान्य वर्ग से हैं. क्या एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से कोई नहीं मिला क्या?.

जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट की कि 'राजस्थान कैडर की अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवचयनित सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं, परंतु यह सोचनीय है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसके चयन में किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अधिकारी को शामिल क्यों नहीं किया? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी भाजपा से उच्च पदों पर पिछड़े, दलित एवं आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई लड़ रहे हैं. राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय अन्य सेवा से आईएएस बनाते समय सामान्य, दलित, पिछड़े सभी वर्गों के अधिकारियों को मौका दिया गया था. सामाजिक न्याय केवल कांग्रेस ही सुनिश्चित कर सकती है, यह अब स्पष्ट है कि भाजपा इन वर्गों को प्रतिनिधित्व न देकर केवल जुमलों से वोट लेती है'.

पढ़ें:राजस्थान को मिले चार नए आईएएस, अन्य सेवाओं से हुई पदोन्नति - PROMOTION OF IAS OFFICERS

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 'राजस्थान में अन्य सेवा से आईएएस बने नीतीश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मंघानी और नरेश कुमार गोयल को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. यह बेहद गंभीर और आश्चर्यजनक है कि सरकार को एसएसी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी में कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इसीलिए जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके और सबको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके. चयन प्रकिया में हमेशा योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर सभी वर्गों के योग्य अधिकारियों को समान अवसर दिया जाता रहा, लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केवल सामान्य वर्ग से ही चारों सीटें भर दी गई. डोटासरा ने कहा कि यह खुलेआम जातिवादी मानसिकता के प्रदर्शन का मामला है. 36 कौम का वोट लेकर सत्ता में बैठी भाजपा सरकार की जवाबदेही जातिवादी सोच वाले अफसरों के प्रति नहीं, जनता के प्रति है'.

