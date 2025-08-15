पटना: आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ बिहारवासियों को खुला पत्र लिखा है. खुला पत्र में तेजस्वी यादव ने SIR के बहाने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर 56 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है.

तेजस्वी का खुलापत्र: बिहारवासियों के नाम लिखे खुले पत्र में तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिखा कि प्रिय बिहारवासियों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई. आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ये विडंबना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है.स्वाधीनता का मतलब क्या यही है कि हम अपने-अपने घरों पर तिरंगा लहरा दें. तानाशाही हमारा गला घोंटती रहे और हम देशभक्ति के गीत गाकर झूमते रहें. हास्यास्पद स्थिति में आज बिहार के लोगों को इस सत्ता और उनके पिट्ठुओं ने लाकर खड़ा कर दिया है.

निर्वाचन आयोग पर सवाल: उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि जो जिंदा हैं, उनका वोट काट दिया गया है. जो मर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है. एक झटके में लाखों नाम हटा दिए गए. जिंदा इंसान मृत बना दिए गए. आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ये सोचिएगा कि “जो इंसान बिहार की वोटर लिस्ट में मर चुका है. आज वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए कैसा महसूस कर रहा होगा"

भाजपा पर साधा निशाना: उसकी पीड़ा और दर्द का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. सत्ता में बैठे लोगों के दो-दो जगह वोट हैं और एक गरीब को अपना एक वोट बनवाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. मतदाता सूची में नाम लिखवाने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है. निवास प्रमाण पत्र मान्य है. निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? आधार कार्ड से पासपोर्ट मान्य है, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं है, फिर पासपोर्ट कैसे बनेगा? आधार कार्ड से.

बिहारी से मांगा जा रहा सबूत: तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि बाढ़ में जिनके निवास बह चुके हैं. वो निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा पा रहे हैं और दूसरी तरफ कुत्ते-बिल्ली तक के निवास प्रमाण पत्र बना दिए जा रहे हैं. बिहारवासियों से बिहारी होने का सबूत मांगा जा रहा है. वहीं गुजरात के लोगों का बिहार की वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है.

''इस स्वाधीनता दिवस पर हमें बिहार में लोकतंत्र की इस हालत पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है. हमें जरूरत है कमर कसने की. वरना ये लोकतंत्र के भाजपाई हत्यारे, बिहार के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों और मजदूरों के वोट को खा जाएंगे, उनके अधिकार को छीन लेंगे और फिर एक बार बिहार में तानाशाही के सामंती साम्राज्य की स्थापना करेंगे''. - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

संकट से लड़ने का समय: तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में आगे लिखा कि सभी बिहारवासियों से आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं तेजस्वी यादव ये अपील करता हूं कि बिहार में लोकतंत्र, संविधान और स्वाधीनता को बचाएं. घर से निकले आगे आएं. संविधान को नमन करें और शपथ लें कि मिलकर बिहार पर आए इस संकट का सामना करेंगे.

वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा: 17 अगस्त से शुरू हो रही बिहार वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लीजिए. अपना कर्तव्य निभाइए और बिहार को हर हाल में बचाइए. याद दिला दो अच्छे से इस तानाशाही विभाजनकारी को कि तुम एक इंच भी हिला ना सकोगे अटल अडिग बिहारी को.

ये भी पढ़ें-

'वोटर-फ्रेंडली है बिहार का SIR...' सुप्रीम कोर्ट ने कहा

बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों को वेबसाइट पर डालें, SC का EC को निर्देश