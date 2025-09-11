ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार आपदा से बचाव को लेकर गंभीर नहीं, प्रभावितों तक जल्द पहुंचाएं केंद्र के पैसे: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "आपदा के जोखिम को न्यूनतम करने, आपात स्थिति से निपटने की पूर्व में ही पूरी योजना बनाने, आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी और बजट का प्रावधान किया जाता है. जिससे किसी भी अनहोनी की हालत में राहत और बचाव कार्य फौरन शुरू किया जा सके. हैरानी की बात है कि वर्तमान सरकार ने कुछ भी नहीं किया. इसी से ही सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है. इसके बाद जब आपदा से भारी भरकम नुकसान हो गया तो सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में युद्ध स्तरीय तेजी लाने के बजाय जुबानी हमले तेज कर दिए. आपदा के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहराया गया. एक सरकार का इससे दुर्भाग्यपूर्ण रवैया नहीं हो सकता है. अब पूरा प्रदेश ही आपदा की चपेट में है तो सरकार के लोग किसी दोष देंगे. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि केंद्र द्वारा दिए गए पैसों को जल्दी से जल्दी प्रभावी तरीके से आपदा प्रभावित तो तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें राहत मिल सके."

चंबा: बरसात के मौसम में हिमाचल में जमकर तबाही मची हुई है. आपदा से चंबा जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. आपदा प्रभावितों से मिलने चंबा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि, यह सरकार न आपदा से बचाव को लेकर ही गंभीर है और न ही राहत कार्यों को प्रभावी तरीके से चलाने को लेकर. प्रदेश में हमेशा एक चलन रहा है कि जब भी मानसून और सर्दी का सीजन आता है तो सरकार द्वारा हाई लेवल मीटिंग करके तैयारियों की समीक्षा की जाती है. मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों और अपनी तैयारियों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में इस बार मानसून के पहले तैयारियों की समीक्षा को लेकर कोई भी हाई लेवल बैठक होने की सूचना नहीं आई.

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार का झूठ और संवेदनहीनता ही नहीं खत्म होती है. विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने आपदा पर चर्चा मांगी और सरकार ने काफी ना नुकुर के बाद उसे स्वीकार किया. चार दिन चर्चा हुई, लेकिन दुःख इस बात का है कि उस दौरान मुख्यमंत्री ज्यादातर समय सदन से ही गायब रहे. बिना किसी चुनाव के ही वह बिहार में चुनावी यात्रा निकाल रहे थे. इसी तरह जब चंबा में आपदा आई तो मणिमहेश यात्रियों के फंसे होने की जानकारी हमने सदन को दी और चर्चा की मांग की. हमने सरकार को सदन के माध्यम से बताया कि कम से कम चंबा में 10000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं."

आपदा में फंसे लोगों के बारे में सरकार को सही जानकारी नहीं

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, जब हमने चंबा में आपदा से सरकार को अवगत कराया तो उपमुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर हमारी बात का खंडन किया और कहा कि 3300 से कम लोग ही वहां फंसे हुए हैं. 2 दिन बाद तक सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वहां कितने लोग फंसे हैं. वर्तमान सरकार का श्रद्धालुओं को लेकर इस तरीके का प्रबंधन है. उससे भी हैरानी की बात यह है कि वही नेता तीन दिन बाद सदन और मीडिया के सामने खड़े होकर बताते हैं कि हमने 10000 से ज्यादा श्रद्धालु बाहर निकाले हैं. मणि महेश में 15000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए थे, जो लोग वहां से बाहर निकले उन्होंने बताया कि उन्होंने 50- 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हैं.

हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, सरकार द्वारा सदन में बताया गया कि वहां चार-चार हेलीकॉप्टर मणिमहेश की यात्रियों को रेस्क्यू कर रहे हैं. जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला वहां पर पहले ही चार हेलीकॉप्टर थे, जिन्हें निजी कंपनियां संचालित कर रही थी. श्रद्धालुओं को लाने ले जाने का काम श्रद्धालुओं के खर्चे पर ही करते थे. आपदा के समय सरकार का उन कंपनियों पर भी नियंत्रण नहीं रहा. चार लोगों को मणिमहेश से निकालने के लिए कंपनियों ने 70 हजार रुपए तक चार्ज किया. मणिमहेश की यात्रा और चंबा की आपदा में फंसे लोगों को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया था. हैरानी की बात यह है कि सरकार ने सिर्फ यात्रियों से अलग–अलग बहाने से पैसे वसूले. लंगर चलाकर श्रद्धालुओं को भोजन करवाने वाले लोगों को भी इस सरकार ने नहीं बख्शा.

आरोप लगाने वाले बताएं पहले, पहले कितनी मिलती आर्थिक मदद

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि, "हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार है, जब प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया हो और दिल्ली पहुंचने के पहले ही केंद्र द्वारा 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई हो. इसके अलावा केंद्र द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमएफ, एसडीएमएफ के तहत आपदा से निपटने के लिए अनवरत सहायता मिलती रहती है. आपदा के समय भी NDRF से लेकर आर्मी, ITBP, एयरफोर्स सब के सब राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे. इसके बाद भी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के प्रति आभार का एक शब्द भी ना निकलना और किसी न किसी बहाने मदद न करने का आरोप लगाना शर्मनाक है."

