बिहार में PM मोदी से तेजस्वी यादव के तीखे सवाल, मटन पार्टी से लेकर कानून व्यवस्था को लेकर घेरा - TEJASHWI YADAV

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 18, 2025 at 11:52 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:58 AM IST 3 Min Read

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. इसी बीच पीएम बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 11 प्रमुख सवाल पूछे हैं. जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा सावन के महीने में मटन पार्टी से लेकर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के प्रश्न शामिल हैं. तेजस्वी यादव ने पीएम से पूछा सवाल: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी आज बिहार आकर सबसे पहले सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे. साथ ही अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सावर्जनिक परिचय देंगे. मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र: मोतिहारी चीनी मिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषण को याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री बनने के साढ़े 11 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है. जिससे वो प्रायश्चित करेंगे और इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे. तेजस्वी यादव का पीएम पर तंज: बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार आज से पांच दशक पहले की सरकारों को ठहरायेंगे. साथ ही किसानों को अपराधी बताने वाली बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे. इसके अलावा जुमलों की इतनी भारी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे.

