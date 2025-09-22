ETV Bharat / state

जीएसटी छूट के नाम पर झूठी वाहवाही लूट रही भाजपा, नाजायज वसूली के लिए मांगें माफी: जूली

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने आठ साल में जनता से नाजायज ढंग से जीएसटी के नाम पर वसूली की. माफी मांगनी चाहिए.

Julie at her office in Alwar
अलवर में अपने कार्यालय में जूली (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीएसटी में छूट के भाजपा के दावे पर तंज कसा. जूली ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं नेता एक माह से राज्य में जीएसटी से बड़ा फायदा देने का माहौल बना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और रविवार को देश के नाम संबोधन में जीएसटी में बड़ी राहत की बात की, लेकिन पीएम और भाजपा पहले बताए कि देश में जीएसटी लगाई किसने थी. 8 साल गरीबों को लूटने के बाद अब इसे घटाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं. भाजपाई जीएसटी घटाने का दावा कर ऐसे खुश हो रहे हैं, जैसे जीएसटी कांग्रेस ने लगाई और उनकी सरकार घटा रही है. जूली सोमवार को अलवर के मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि आठ साल में भाजपा सरकार ने जीएसटी से गरीबों के लाखों करोड़ रुपए नाजायज तरीके से वसूले. अब दरें घटा वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार को लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि 8 साल गलत जीएसटी वसूली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जीएसटी स्लैब तर्कसंगत नहीं है. उनकी बात भाजपा सरकार पहले सुन लेती तो लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच जाते.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले... (ETV Bharat Alwar)

जनता को नहीं मिलेगा लाभ: जूली ने कहा कि जीएसटी कम होने का लाभ जनता को नहीं मिलेगा. सरकार निगरानी रखे कि जिस अनुपात जीएसटी घटी, उसी अनुपात में दरें भी कम हो. सरकारी संस्थाओं ने दरें घटाने की बात कही, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं ने उत्पादों पर दरें कम करने की बात नहीं की. इससे जीएसटी घटाने का फायदा प्राइवेट संस्थाओं को मिलेगा और जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी. जीएसटी ऐसा कानून बना, जिसमें अब तक करीब एक हजार संशोधन हो चुके होंगे.

पूरा तंत्र करप्ट, पुलिस का इकबाल खत्म: नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में पुलिस पिट रही है. खाटूश्यामजी में भी रविवार को हरियाणा पुलिस पिटी. लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा तंत्र करप्शन में जकड़ा जा चुका. माफिया हावी हैं. उन्होंने पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया. सरकार जवाब नहीं दे रही. मुख्यमंत्री के पास प्रदेश की समस्याओं को सुनने व देखने का समय नहीं है. जूली ने आरोप लगाया कि यह उड़नखटोला सरकार है. मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर लेकर घूमने निकल जाते हैं. इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं.

हर वर्ग पर अत्याचार: जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हर वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. कानून व्यवस्था चौपट है. मुख्यमंत्री से प्रदेश में अलग से गृहमंत्री बनाने की मांग की. जूली ने आरोप लगाया कि अलवर व आसपास सरकारी, मंदिरों व लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं. प्रशासन भू माफिया को संरक्षण दे रहा है. प्रशासन पर अलवर के नेताओं व दो-दो मंत्रियों का कंट्रोल नहीं है. हालात असामान्य है. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव पर तंज कसा कि उन्हें खुद व प्रधानमंत्री मोदी को चमकाने के अलावा कोई काम नहीं है.

