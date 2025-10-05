ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल अनाज मंडी का किया दौरा, धान खरीद को लेकर सरकार पर बोला हमला

किसानों ने सुनाई अपनी समस्या: मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने भूपेंद्र हुड्डा को बताया कि "धान की सरकारी खरीद नहीं हो रही है. नमी की मात्रा अधिक बताकर कम दाम दिया जाता है. पहले मौसम की मार और अब मंडियों में किसानों को दोहरा घाटा हो रहा है." किसानों की मांग पर हुड्डा ने मंडी अधिकारियों से धान की ढेरियों में नमी की मात्रा चेक करवाई.

करनालः हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रविवार को करनाल अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने धान खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों सहित कमीशन एजेंट से बातचीत की. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौके पर कहा कि "मंडियों में किसानों की फसल को लूटा जा रहा है. एमएसपी से 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर धान खरीद किया जा रहा है. सरकार ने धान 3100 रुपए में खरीदने की बात कही थी लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन भाव भी नहीं मिल रहा है."

कुलदीप शर्मा के सवाल का दिया जवाब: हुड्डा ने अपने पुराने साथी कुलदीप शर्मा के उस बयान का जवाब भी दिया जिसमें शर्मा ने कहा था कि शीर्ष नेताओं को मंडियों में आने में देरी की है. हुड्डा ने कहा कि "वे पहले ही अपना दौरा तय कर चुके थे लेकिन दशहरे की वजह से नहीं आए." वहीं इनेलो पर जवाबी हमला करते हुए हुड्डा ने कहा कि "रोहतक रैली करने वाली इनेलो खोदा पहाड़ निकली चुहिया साबित हुई है."

सद्भावना यात्रा पर बोले हुड्डा: पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बिजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा के पोस्टर में हरियाणा के नेताओं की फोटो नहीं लगाए जाने पर हुड्डा ने कहा कि "प्रत्येक आदमी अपने तरीके से काम कर कांग्रेस को मजबूत करें."

कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

सरकार के एक साल की उपलब्धि पर उठाया सवालः नायब सैनी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है. प्रधानमंत्री हरियाणा में दौरा कर रहे हैं के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "आज अखबार में पढ़ा है प्रधानमंत्री जी एक साल उपलब्धि बताएंगे. कोई उपलब्धि देख रहे हैं? उपलब्धि किसान की क्या है या मजदूरों की क्या है और कानून व्यवस्था क्या है. सबको पता है. किसान को मुआवजा देने की बात कही थी कहां तक पहुंची है. सरकार मुआवजा नहीं दे रही हैं. कोई बोनस नहीं दे रही है. जबकि मैंने कहा भाई कम से कम बोनस तो दो."