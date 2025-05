ETV Bharat / state

नई उत्पाद नीति में एक व्यक्ति-एक दुकान और आरक्षण की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र - EXCISE POLICY

राज्यपाल के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

रांची: हेमंत सरकार की नई उत्पाद नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखा है. अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने नई उत्पाद नीति का जिक्र करते हुए कहा है कि दुकानों के बंदोबस्ती में जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत जवानों को प्राथमिकता देती है. उसी प्रकार राज्य सरकार भी गरीब, आदिवासी महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर एवं सेना से सेवानिवृत जवानों के लिए देसी एवं विदेशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती में आरक्षण दे. नेता प्रतिपक्ष ने नई उत्पाद नीति में एक व्यक्ति एक दुकान को मानक मानकर शराब दुकान बंदोबस्त करने का सुझाव दिया है.उ न्होंने कहा है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यवसाय करने का अवसर मिल सकेगा और भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा. नई उत्पाद नीति से उठ रही हैं कई आशंकाएं- बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार अभी जो नई उत्पादन नीति लागू करने जा रही है. इसमें भी कई आशंकाएं हो रही है कि राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं छोटे-छोटे व्यवसायियों को समानुपातिक अवसर मिलेगा इसकी उम्मीद कम है.

