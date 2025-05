ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष आतिशी का विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को खत, केंद्र से GNCTD Amendment Act 2021 रद्द करवाने की मांग - ATISHI LETTER TO ASSEMBLY SPEAKER

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 6, 2025 at 9:56 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 10:02 PM IST 4 Min Read

नई दिल्लीः नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखकर केंद्र से GNCTD Amendment Act 2021 रद्द करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार से इस क़ानून को निरस्त करवाया जाए, ताकि हाल में गठित समितियां दिल्ली के लोगों के लिए काम कर सकें. नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि, "GNCTD Amendment Act 2021 ने विधानसभा समितियों की ताकत छीनी, जिससे अब समितियां दिल्ली के रोज़मर्रा के प्रशासन या सरकारी फैसलों की जांच नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि, एक्साइज, परिवहन और स्वास्थ्य से जुड़ी CAG रिपोर्ट जाँच के लिए विचाराधीन है लेकिन नई बनी वित्तीय समितियों के सामने एक बड़ा संकट है, वह इन रिपोर्टों की जांच कैसे करें, क्योंकि GNCTD Amendment Act 2021 ऐसा करने से रोकता है." आतिशी की विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी (ETV Bharat) आतिशी ने कहा कि, GNCTD Amendment Act 2021 समितियों को प्रशासनिक फैसलों की जांच से रोकता है. अगर यही स्थिति रही, तो वित्तीय समितियां अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी. ऐसे में बिना शक्तियों के ये समितियां ना जांच कर पाएंगी और ना ही रिपोर्ट तैयार कर पाएंगी. और अगर वह कुछ करेंगी भी, तो अदालत में उसे रद्द किया जा सकता है.

Last Updated : May 6, 2025 at 10:02 PM IST