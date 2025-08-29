लखनऊ : आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरूण विहार व सीतापुर रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर योजना के दायरे में आ रही 6 अवैध प्लॉटिंग पर शुक्रवार को एलडीए का बुलडोजर गरजा. अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया. मोहनलालगंज, गोसाईंगंज व दुबग्गा थानाक्षेत्र में भी अभियान चलाकर 8 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-2, जोन-3, जोन-4 एवं जोन-7 की टीम द्वारा की गयी.

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि वरुण विहार योजना में आ रहे काकोरी के ग्राम-सकरा में अभियान चलाया गया. इस दौरान मान सिंह, राजेश, रामशंकर लोधी, लकी व अन्य द्वारा लगभग 12 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 4 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया. प्रवर्तन जोन-4 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि नैमिष नगर योजना में आ रहे सैरपुर के ग्राम-पलहरी में अभियान चलाया गया. इसमें अमरेन्द्र यादव, सुनीता गुप्ता, शिवबालक व अन्य द्वारा लगभग 4 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया.

सौभाग्य सिटी में हुआ ध्वस्तीकरण : प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अभय सिंह द्वारा मोहनलालगंज में न्यू जेल रोड पर धर्मावतखेड़ा में लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए सौभाग्य सिटी नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. इसके अलावा जगदीश उर्फ बाबा द्वारा गोसाईंगंज के ग्राम-सोनई कजेहरा में 1 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. इन दोनों अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.

दुबग्गा में 6 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त : प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि दुबग्गा थानाक्षेत्र के बनियाखड़ा में शिवराज यादव, मुकेश व हरीश द्वारा लगभग 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. इसी तरह ग्राम-मौरा में कैलाश यादव, अतुल पाल व अन्य द्वारा लगभग 22,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गयीं. इसके अलावा नवीन जैन, नदीम व अन्य द्वारा ग्राम-जेहटा में लगभग 3,800 वर्गमीटर और गंगाराम द्वारा जलमाल नगर में 7,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में की जा रही 2 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.

