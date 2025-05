ETV Bharat / state

लखनऊ में 1696 एकड़ में बसेगी IT सिटी, 10 गावों की ली जाएंगी जमीनें; सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी प्लॉट देगा LDA - LUCKNOW IT CITY

आईटी सिटी योजना ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 8:23 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 8:38 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की आईटी सिटी योजना विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाओं के साथ रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित करेगी. इसके लिए इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से निवेश का प्रस्ताव देने वाले आईटी, एआई व सॉफ्टवेयर क्षेत्र के निवेशकों को योजना में जमीन दी जाएगी. एलडीए ने अपनी इस बहुप्रतिक्षित आवासीय योजना के लिए जमीन जुटाने का काम शुरू कर दिया है. शनिवार को स्थल पर बोर्ड लगाकर साइट ऑफिस का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया.

Last Updated : May 10, 2025 at 8:38 PM IST