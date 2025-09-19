ETV Bharat / state

लखनऊ में प्लॉटों पर अवैध कब्जा देख भड़के LDA उपाध्यक्ष, जांच कमेटी बनाई, 15 दिन में कमेटी देगी रिपोर्ट

लखनऊ के कई एरिया में LDA के प्लॉट पर कब्जा मिला. प्लॉटों को कब्जा मुक्त कराने के बाद ई-ऑक्शन में लगाकर बेचा जाएगा.

LDA वीसी ने व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों का निरीक्षण किया.
LDA वीसी ने व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों का निरीक्षण किया. (Photo Credit; LDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:01 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को गोमती नगर योजना के व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों का निरीक्षण किया. इस दौरान कई प्लॉटों पर अवैध कब्जे मिलने पर वीसी ने नाराजगी जताते हुए पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है. इसके लिए जांच कमेटी गठित की गयी है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद इन प्लॉटों को ई-ऑक्शन में लगाकर बेचा जाएगा.

वीसी ने सबसे पहले विभूति खंड के खाली प्लॉटों का निरीक्षण किया. इसमें निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास 3200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक प्लॉट पर झुग्गी बस्ती मिली. यहां अवैध कब्जेदारों द्वारा कबाड़, मोटर सर्विस सेंटर, बैटरी चार्जिंग, केमिकल आदि का व्यवसाय किया जा रहा था. इस पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कब्जे हटाने के निर्देश दिये. इसी तरह पॉलीटेक्निक चौराहे के पास 1500 व 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के प्लॉटों पर भी अवैध कब्जे पाये गये. जांच में पता चला कि दोनों प्लॉट नीलामी के जरिए बेचे जा चुके हैं, लेकिन आवंटी ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं करायी है. इस पर वीसी ने ऐसे आवंटियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये.

उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास स्थित व्यावसायिक प्लॉटों का निरीक्षण किया. एक प्लॉट पर कुछ लोग ठेले-खोमचे लगाकर व्यवसाय कर रहे थे. वहीं, दूसरे प्लॉट पर कार सर्विस व वॉशिंग सेंटर संचालित मिला. इसके बाद वीसी ने वास्तु खंड और विराज खंड-2 में स्थित खाली प्लॉट का निरीक्षण किया. यहां भी कुछ प्लॉट पर छिटपुट अवैध अतिक्रमण मिलने पर वीसी ने अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है.

यह कमेटी 15 दिन के अंदर स्थल निरीक्षण करके प्लॉट की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट देगी. एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि अगर प्लॉट किसी को आवंटित नहीं है और स्वामित्व को लेकर किसी भी तरह का वाद प्रचलित नहीं है तो सम्पत्ति को तुरंत कब्जा मुक्त कराकर ई-ऑक्शन में विक्रय के लिए लगाया जाएगा.

