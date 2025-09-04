ETV Bharat / state

लखनऊ में LDA की वरुण विहार हाउसिंग स्कीम; 5610 एकड़ में 15 हजार प्लॉट्स, गोल्फ कोर्स-सेंट्रल पार्क के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं - VARUN VIHAR HOUSING PROJECT

12 गांवों से अधिग्रहीत की जाएगी जमीन, 3 लाख लोगों को बसाया जाएगा, 300 एकड़ में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क.

लखनऊ में LDA की वरुण विहार हाउसिंग स्कीम.
लखनऊ में LDA की वरुण विहार हाउसिंग स्कीम.
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार योजना में 15 हजार से अधिक प्लॉट्स सृजित किए जाएंगे. इसके साथ ही 300 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में लॉजिस्टिक पार्क व ट्रांसपोर्ट नगर भी डेवलप होगा. आगरा एक्सप्रेस-वे और किसान पथ से सीधे कनेक्ट होने वाली इस योजना से बड़ी आबादी को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे. LDA की प्लॉनिंग है कि इस हाउसिंग स्कीम में 3 लाख लोगों को बसाया जाए. साथ ही जो सुविधाएं दी जाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो. जैसे कि गोल्फ कोर्स. फिलहाल, इस योजना के तहत भूमि चिह्नित कर ली गई है. पढ़िए इस प्रोजेक्ट की खासियत...

लखनऊ के इन गांवों से ली जानी है जमीन: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को योजना का निरीक्षण कर भूमि जुटाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने दोना गांव में बने योजना के साइट ऑफिस में अधिकारियों व अभियंताओं के साथ बैठक की और किसानों से सीधा संवाद किया. वीसी के मुताबिक, आगरा एक्सप्रेस-वे पर 5610 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी. जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि चिन्हित की गई है.

इस योजना में तीन लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी. साथ ही शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा. इन योजनाओं से राजधानी में बड़ा निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

800 एकड़ में ग्रीन बेल्ट, गोल्फ कोर्स : एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि वरुण विहार में 15 हजार से अधिक आवासीय, व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग के भूखंड नियोजित किये जाएंगे. योजना में 800 एकड़ क्षेत्रफल में ग्रीन बेल्ट, पार्क व वॉटर बॉडीज विकसित की जाएगी, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स व सेंट्रल पार्क होगा. इसके अलावा 300 एकड़ क्षेत्रफल में लॉजिस्टिक पार्क व ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा.

योजना में होंगे 25 सेक्टर, इंटर स्टेट बस टर्मिनल: वीसी ने बताया कि वर्तमान प्रस्ताव के तहत वरुण विहार में कुल 25 सेक्टर नियोजित किये जाएंगे. जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत ग्रिड सड़कों, भूमिगत केबल लाइन आदि का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा सुगम यातायात के लिए आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) बनाया जाएगा. बताया कि योजना को धरातल पर उतारने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि क्रय की जा रही है. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित किसानों से वार्ता की गई, जिसमें किसानों द्वारा उत्साह दिखाते हुए भूमि देने के लिए सहमति प्रदान की गई.

