ETV Bharat / state

एलडीए ने ई-ऑक्शन में बेची 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, सरयू अपार्टमेंट में 1.73 करोड़ रुपये में बिका फ्लैट

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के 6 भूखण्ड 25 से 30 प्रतिशत की बढ़त पर बिके. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: LDA की बसंतकुंज योजना में दो नये निजी स्कूल बनेंगे. इससे प्रधानमंत्री आवास योजना समेत आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के बच्चों को घर के पास ही बेहतर शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी. एलडीए ने इस बार के ई-ऑक्शन में 300 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कमर्शियल और आवासीय प्रॉपर्टी बेची है.

तीन गुना अधिक कीमत तक बोली लगी: इसमें बसंतकुंज योजना के सेक्टर-एन में स्थित 3,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 02 स्कूल भूखण्ड भी शामिल हैं, जोकि 14-14 करोड़ रुपये में बिके हैं. पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराये गये इस ई-ऑक्शन में निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. नतीजा यह रहा कि ई-नीलामी में आरक्षित दर से लगभग तीन गुना अधिक कीमत तक बोली लगी और आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों के अलावा फ्लैट भी बिके.

साइट विजिट से मिले बेहतर रिजल्ट: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ई-ऑक्शन में लगाई गई आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया गया, जिससे अधिक संख्या में लोगों को सम्पत्तियों के बारे में जानकारी मिली. इसके अलावा सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को अभियंताओं व कर्मचारियों ने साइट विजिट भी करवाई. इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं.