एलडीए ने ई-ऑक्शन में बेची 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, सरयू अपार्टमेंट में 1.73 करोड़ रुपये में बिका फ्लैट

एलडीए ने ई-ऑक्शन में बेची 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, सरयू अपार्टमेंट में 1.73 करोड़ रुपये में बिका फ्लैट
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बसंतकुंज योजना में स्कूल भू-उपयोग के दो भूखंड 14-14 करोड़ रुपये में बिके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 9:12 PM IST
लखनऊ: LDA की बसंतकुंज योजना में दो नये निजी स्कूल बनेंगे. इससे प्रधानमंत्री आवास योजना समेत आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के बच्चों को घर के पास ही बेहतर शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी. एलडीए ने इस बार के ई-ऑक्शन में 300 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कमर्शियल और आवासीय प्रॉपर्टी बेची है.
तीन गुना अधिक कीमत तक बोली लगी: इसमें बसंतकुंज योजना के सेक्टर-एन में स्थित 3,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 02 स्कूल भूखण्ड भी शामिल हैं, जोकि 14-14 करोड़ रुपये में बिके हैं. पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराये गये इस ई-ऑक्शन में निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. नतीजा यह रहा कि ई-नीलामी में आरक्षित दर से लगभग तीन गुना अधिक कीमत तक बोली लगी और आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों के अलावा फ्लैट भी बिके.
साइट विजिट से मिले बेहतर रिजल्ट: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ई-ऑक्शन में लगाई गई आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया गया, जिससे अधिक संख्या में लोगों को सम्पत्तियों के बारे में जानकारी मिली. इसके अलावा सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को अभियंताओं व कर्मचारियों ने साइट विजिट भी करवाई. इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं.
सिंगल विंडो सिस्टम से होगा फायदा: उन्होंने बताया कि ई-ऑक्शन में बोली लगाने वाले सभी सफल आवंटियों को जल्द से जल्द आवंटन पत्र निर्गत कर दिये जाएंगे. आवंटियों द्वारा इन सम्पत्तियों पर जो भी प्रोजेक्ट लाये जाएंगे, उसके लिए मैप आदि स्वीकृत करने की समस्त कार्रवाई को सिंगल विन्डो सिस्टम के अंतर्गत निष्पादित कराया जाएगा.
95 लाख का भूखंड 2.76 करोड़ में बिका: अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि ई-नीलामी में कुल 50 सम्पत्तियों की बिक्री हुई है. इसमें गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 के आवासीय भूखण्डों पर जमकर बोली लगी और 95 लाख रुपये कीमत का 288 वर्गमीटर का भूखण्ड 2 करोड़ 76 लाख रुपये में बिका. इसके अलावा सीबीडी में 51 करोड़ रुपये का 5,500 वर्गमीटर व्यावसायिक भूखण्ड 76 करोड़ रुपये में बिका.
सरयू अपार्टमेंट में 1.73 करोड़ रुपये में बिका फ्लैट: व्यावसायिक सेल के प्रभारी अधिशासी अभियंता मनोज सागर ने बताया कि गोमती नगर विस्तार स्थित सरयू अपार्टमेंट के 4 बीएचके फ्लैट को भी ई-ऑक्शन में लगाया गया था. इसमेें 1 करोड़ 17 लाख रुपये का फ्लैट 1 करोड़ 73 लाख रुपये में बिका है. इसके अलावा पहली बार ई-ऑक्टशन में लगाये गये ट्रांसपोर्ट नगर योजना के 06 भूखण्ड 25 से 30 प्रतिशत की बढ़त पर बिके हैं.
