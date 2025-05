ETV Bharat / state

LDA में 5 हजार लोगों का करोड़ों रुपए फंसा; 30-35 साल में न फ्लैट मिला ना ही पैसा, निवेशकों को आशियाने का इंतजार - LDA NEWS

LDA में 5 हजार का करोड़ों रुपए फंसा. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 3:51 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 4:44 PM IST 5 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर साल हजारों लोग अपने सपनों का घर बनाने की उम्मीद में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की योजनाओं में निवेश करते हैं. लेकिन, बार-बार इन निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है. नेहरू एंक्लेव, देवपुर पारा, गोमती नगर विस्तार की सुलभ आवासीय योजना और अब बसंतकुंज योजना में लगभग 5,000 आवंटियों का पैसा फंस चुका है. उन्हें न तो प्लॉट मिला और ना ही फ्लैट. इन योजनाओं में कब्जा न मिलने से हजारों परिवारों का अपने घर का सपना चकनाचूर हो गया है. नेहरू एंक्लेव का 35 साल पुराना विवाद, अब तक अधूरी कहानी: गोमतीनगर में 1989 में शुरू हुई नेहरू एंक्लेव योजना आज भी विवादों में घिरी है. इस योजना में 804 फ्लैट बनाए गए थे. करीब दो हजार प्लॉट की योजना थी. योजना निरस्त की गई थी. रक्षा मंत्रालय और एलडीए के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर 35 साल पुराना विवाद अब तक हल नहीं हुआ. हाल ही में हुए समझौते के तहत 183 एकड़ जमीन में से 40 एकड़ एलडीए को मिली है. आरोप है कि अवैध कब्जेदारों ने कॉलोनी के पार्क और सड़कों पर कब्जा कर लिया है. एलडीए इस मामले में सिर्फ खानापूरी कर रहा है. नेहरू इंक्लेव के पुराने निवेशक राजेश गोस्वामी ने बताया कि हमको LDA ने ब्याज सहित रुपया वापस किया मगर, हमको प्लॉट चाहिए था. अन्याय हुआ हमारे साथ. देवपुर पारा में टूटते रहे वादे: देवपुर पारा में 2015 में शुरू हुई समाजवादी लोहिया एंक्लेव योजना भी अधूरी रह गई. इस योजना में 1,048 फ्लैट बनाने का लक्ष्य था, लेकिन 2016 तक सिर्फ 176 फ्लैट ही बन पाए. ठेकेदारों की लापरवाही और निर्माण कार्य में देरी के कारण कई आवंटियों ने अपनी जमा राशि वापस ले ली. अब एलडीए ने इस योजना को कबीर नगर योजना के नाम से दोबारा लॉन्च करने की बात कही है, जिसमें 2,175 फ्लैट बनाए जाएंगे. लेकिन, पुराने आवंटियों का भरोसा टूट चुका है. सुलभ आवासीय योजना में 10 साल इंतजार के बाद भी हाथ खाली: गोमती नगर विस्तार और शारदा नगर की सुलभ आवासीय योजना में भी आवंटियों की स्थिति दयनीय है. 2010 में शुरू हुई इस योजना में पंजीकरण के लिए हजारों लोगों ने 20,000 रुपए जमा किए थे. लेकिन, 15 साल बाद भी न तो फ्लैट बने और न ही कब्जा मिला. लाल मोहम्मद जैसे कई आवंटियों का कहना है कि किसानों के साथ विवाद सुलझने के बाद भी एलडीए ने कोई प्रगति नहीं दिखाई. अधिकारियों का कहना है कि योजना को निरस्त मान लिया गया है, लेकिन आवंटियों को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई. बसंतकुंज योजना में भी एलडीए की नाकाफी: हरदोई रोड पर स्थित बसंतकुंज योजना में भी एलडीए की नाकामी साफ दिखती है. 2023 में शुरू हुई इस योजना में 272 प्लॉट आवंटित किए गए, जिनके लिए आवंटियों ने 100 करोड़ रुपए जमा किए लेकिन, जमीन पर किसानों का कब्जा होने और हाईकोर्ट के स्टे के कारण न तो रजिस्ट्री हो पाई और न ही कब्जा मिला.

हाल ही में एलडीए ने इस योजना को रद करने का फैसला लिया, जिससे आवंटियों में गुस्सा है. निवेशक संतोष कुमार ने बताया कि एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने साफ कहा कि पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण कब्जा हटाना संभव नहीं है. आवंटियों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है. एलडीए की योजनाओं में क्यों बार-बार फंस रहे निवेशक: एलडीए की योजनाओं के बार-बार असफल होने के कई कारण हैं. पहला, जमीन अधिग्रहण में देरी और किसानों के साथ विवाद. दूसरा, प्राधिकरण की लापरवाही और योजनाओं को समय पर पूरा करने में नाकामी. तीसरा, खराब गुणवत्ता के निर्माण के कारण आवंटी फ्लैट लेने से हिचक रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, टीपीनगर सुलभ आवास योजना में कब्जे के आठ साल बाद प्लास्टर उखड़ने की शिकायतें आईं. आवंटियों की पीड़ा: बसंतकुंज के एक आवंटी रमेश सिंह ने बताया, हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस योजना में लगाई, लेकिन अब न घर मिला और न ही भरोसा बचा. इसी तरह, नेहरू एंक्लेव की रीता देवी ने कहा, हमने 20 साल पहले पंजीकरण कराया था, लेकिन आज तक सिर्फ कागजों में ही घर है. आवंटियों का कहना है कि एलडीए की योजनाएं शुरू तो जोर-शोर से होती हैं, लेकिन बाद में सिर्फ निराशा हाथ लगती है. एलडीए का रवैया: एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि वे जमीन अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दावा किया कि नई योजनाएं जैसे अनंत नगर और कबीर नगर समय पर पूरी होंगी लेकिन पुरानी योजनाओं के आवंटियों के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है. लखनऊ जानकल्याण महासमिति के विवेक शर्मा ने बताया कि, लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाएं शहरवासियों के लिए घर का सपना पूरा करने का वादा करती हैं, लेकिन हकीकत में ये सपने अधूरे रह जाते हैं. नेहरू एंक्लेव से बसंतकुंज तक, हजारों आवंटियों का पैसा और भरोसा दांव पर है. अगर एलडीए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करता, तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. सरकार और प्राधिकरण को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि आम लोग अपने आशियाने का सपना पूरा कर सकें. ये भी पढ़ेंः बसंतकुंज योजना के आवंटी पहुंचे LDA; कब्जा दिलाने और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की उठाई मांग, वीसी के न मिलने पर भड़के

Last Updated : May 28, 2025 at 4:44 PM IST