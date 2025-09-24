ETV Bharat / state

एलडीए का लखनऊ में कहां गरजा बुलडोजर, क्या हुआ एक्शन, जानिए

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई फिर आई सामने, 17 अवैध प्लाटिंग की गई ध्वस्त.

lda lucknow team demolished 17 illegal plots latest
एलडीए का लखनऊ में कहां गरजा बुलडोजर? (lda)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग स्थानों में 180 बीघा क्षेत्रफल में 17 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी.

पहला एक्शन: प्रवर्तन जोन एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि बीबीडी व सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के सिकन्दरपुर अमोलिया, सिकन्दरपुर खुर्द, देवरिया व बक्कास आदि इलाकों में कार्रवाई की गयी. इस दौरान पांच स्थानों पर 90 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.

दूसरी कार्रवाई: प्रवर्तन जोन सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा के ग्राम-कुसमोरा हलुआपुर में पांच अलग-अलग स्थानों पर लगभग 56,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थीं. प्रवर्तन टीम द्वारा इन पांचों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दी.

तीसरा एक्शनः प्रवर्तन जोन चार के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि मड़ियांव के फैजुल्लागंज के गौरभीठ व गाजीपुर बलराम क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. इन तीनों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.

यहां भी कार्रवाईः प्रवर्तन जोन पांच के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि गुड़म्बा के ग्राम-अचरामऊ में 18,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. इन तीनों अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया.

यहां भी गरजा बुलडोजरः प्रवर्तन जोन तीन के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि काकोरी के ग्राम-मौंदा में आठ बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. प्रवर्तन टीम द्वारा अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.


ये भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7565 पदों पर भर्ती, 21 अक्टूबर तक करें आवेदन, SSC ने जारी किया विज्ञापन

For All Latest Updates

TAGGED:

LDA LUCKNOWLUCKNOW LDAएलडीए न्यूज़लखनऊ न्यूज़LDA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.