ETV Bharat / state

एलडीए का लखनऊ में कहां गरजा बुलडोजर, क्या हुआ एक्शन, जानिए

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग स्थानों में 180 बीघा क्षेत्रफल में 17 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी.



पहला एक्शन: प्रवर्तन जोन एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि बीबीडी व सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के सिकन्दरपुर अमोलिया, सिकन्दरपुर खुर्द, देवरिया व बक्कास आदि इलाकों में कार्रवाई की गयी. इस दौरान पांच स्थानों पर 90 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.



दूसरी कार्रवाई: प्रवर्तन जोन सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा के ग्राम-कुसमोरा हलुआपुर में पांच अलग-अलग स्थानों पर लगभग 56,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थीं. प्रवर्तन टीम द्वारा इन पांचों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दी.



तीसरा एक्शनः प्रवर्तन जोन चार के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि मड़ियांव के फैजुल्लागंज के गौरभीठ व गाजीपुर बलराम क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. इन तीनों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.



यहां भी कार्रवाईः प्रवर्तन जोन पांच के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि गुड़म्बा के ग्राम-अचरामऊ में 18,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. इन तीनों अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया.



यहां भी गरजा बुलडोजरः प्रवर्तन जोन तीन के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि काकोरी के ग्राम-मौंदा में आठ बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. प्रवर्तन टीम द्वारा अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.





ये भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7565 पदों पर भर्ती, 21 अक्टूबर तक करें आवेदन, SSC ने जारी किया विज्ञापन