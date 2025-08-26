ETV Bharat / state

लखनऊ के ऐतिहासिक रिफाह-ए-आम क्लब को LDA ने कराया कब्जा मुक्त, बुलडोजर ने तोड़े दुकान-मकान - RIFA E AAM CLUB

अब क्लब का किया जाएगा कायाकल्प, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर क्लब संचालित किया जाएगा

Etv Bharat
एलडीए ने बुलडोजर की मदद से कब्जा हटवाया. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 3:30 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: राजधानी के ऐतिहासिक रिफाह-ए-आम क्लब को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कवायाद तेज हो गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने मंगलवार की दोपहर भारी पुलिस बल और कई बुलडोजरों के साथ क्लब पहुंची. जैसे ही एलडीए की टीम क्लब परिसर में दाखिल हुई, मौके पर तनावपूर्ण हालात बन गए. कुछ दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते किसी की नहीं चली. इसके बाद एक-एक कर बुलडोजर की मदद से अस्थायी तौर पर बनी दुकानें और मकानों को ध्वस्त कर दिया.

40 साल पहले खत्म हो चुकी लीजः एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि 2 लाख 18 हजार वर्गफिट क्षेत्रफल में निर्मित रिफाह-ए-आम क्लब नजूल सम्पत्ति है. 1886 में क्लब को 99 साल की लीज पर आवंटित किया गया था. वर्ष 1985 में लीज अवधि समाप्त होने पर इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि क्लब काफी पुराना है और वर्तमान में भवन का काफी हिस्सा जर्जर हो चुका है. पूर्व में उपाध्यक्ष द्वारा क्लब का निरीक्षण करके विकास कार्यों के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये थे.

रिफाह-ए-आम क्लब परिसर का निरीक्षण करते अधिकारी.
रिफाह-ए-आम क्लब परिसर का निरीक्षण करते अधिकारी. (ETV Bharat)

क्लब का होगा कायाकल्पः एलडीए के अपर सचिव ने बताया कि रिफाह-ए-आम क्लब परिसर को बाउन्ड्रीवॉल से सुरक्षित करने का प्रस्ताव बनाया गया है. जिसकी डिजाइन हेरिटेज लुक में होगी और क्लब की सुंदरता को बढ़ाएगी. इसके अलावा क्लब के वाह्य क्षेत्र में सड़कों एवं पाथ-वे का निर्माण, हॉर्टीकल्चर व लाइटिंग आदि के कार्य कराये जाएंगे. क्लब को पीपीपी मोड़ पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किया जाएगा. इससे शहर वासियों को यहां मैरिज लॉन, कैफेटेरिया व स्पोर्ट्स आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे बुलडोजर और डंपर.
अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे बुलडोजर और डंपर. (ETV Bharat)

बुलडोजर से हटवाया अवैध कब्जाः अपर सचिव ने बताया कि क्लब के कुछ हिस्से में 22 दुकानदार व कुछ परिवार अवैध रूप से काबिज हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कबजेदारों को 25 अगस्त तक का समय दिया गया था कि वह जगह खाली कर दें. चेतावनी के बाद भी कब्जा नहीं हटाया तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचकर बुलडोजर के माध्यम से कब्जा हटाया. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध अध्यासियों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के निर्देश दिये हैं. जिससे कि उनके परिवारों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

क्लब का इतिहासः दरअसल, 19 वीं सदी की शुरुआत में लखनऊ और उसके आसपास के रजवाड़े कैंट के एमबी क्लब में जाया करते थे. भारतीय रजवाड़ों को अपने क्लब में आने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपने क्लब के बाहर लिख दिया था 'इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड'. इससे अपमानित महसूस कर ओयल एस्टेट, महमूदाबाद एस्टेट और मनकापुर एस्टेट के राजाओं ने तय किया कि अपना एक क्लब बनाएंगे. इसके बाद में सिटी स्टेशन के पास कैसरबाग में सन 1860 में इमारत में रिफाह-ए-आम क्लब का निर्माण किया गया था.

इसे भी पढ़ें-बेअदब अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए रजवाड़ों ने लखनऊ में बनाया था यह क्लब, जानिए रोचक कहानी

लखनऊ: राजधानी के ऐतिहासिक रिफाह-ए-आम क्लब को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कवायाद तेज हो गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने मंगलवार की दोपहर भारी पुलिस बल और कई बुलडोजरों के साथ क्लब पहुंची. जैसे ही एलडीए की टीम क्लब परिसर में दाखिल हुई, मौके पर तनावपूर्ण हालात बन गए. कुछ दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते किसी की नहीं चली. इसके बाद एक-एक कर बुलडोजर की मदद से अस्थायी तौर पर बनी दुकानें और मकानों को ध्वस्त कर दिया.

40 साल पहले खत्म हो चुकी लीजः एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि 2 लाख 18 हजार वर्गफिट क्षेत्रफल में निर्मित रिफाह-ए-आम क्लब नजूल सम्पत्ति है. 1886 में क्लब को 99 साल की लीज पर आवंटित किया गया था. वर्ष 1985 में लीज अवधि समाप्त होने पर इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि क्लब काफी पुराना है और वर्तमान में भवन का काफी हिस्सा जर्जर हो चुका है. पूर्व में उपाध्यक्ष द्वारा क्लब का निरीक्षण करके विकास कार्यों के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये थे.

रिफाह-ए-आम क्लब परिसर का निरीक्षण करते अधिकारी.
रिफाह-ए-आम क्लब परिसर का निरीक्षण करते अधिकारी. (ETV Bharat)

क्लब का होगा कायाकल्पः एलडीए के अपर सचिव ने बताया कि रिफाह-ए-आम क्लब परिसर को बाउन्ड्रीवॉल से सुरक्षित करने का प्रस्ताव बनाया गया है. जिसकी डिजाइन हेरिटेज लुक में होगी और क्लब की सुंदरता को बढ़ाएगी. इसके अलावा क्लब के वाह्य क्षेत्र में सड़कों एवं पाथ-वे का निर्माण, हॉर्टीकल्चर व लाइटिंग आदि के कार्य कराये जाएंगे. क्लब को पीपीपी मोड़ पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किया जाएगा. इससे शहर वासियों को यहां मैरिज लॉन, कैफेटेरिया व स्पोर्ट्स आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे बुलडोजर और डंपर.
अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे बुलडोजर और डंपर. (ETV Bharat)

बुलडोजर से हटवाया अवैध कब्जाः अपर सचिव ने बताया कि क्लब के कुछ हिस्से में 22 दुकानदार व कुछ परिवार अवैध रूप से काबिज हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कबजेदारों को 25 अगस्त तक का समय दिया गया था कि वह जगह खाली कर दें. चेतावनी के बाद भी कब्जा नहीं हटाया तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचकर बुलडोजर के माध्यम से कब्जा हटाया. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध अध्यासियों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के निर्देश दिये हैं. जिससे कि उनके परिवारों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

क्लब का इतिहासः दरअसल, 19 वीं सदी की शुरुआत में लखनऊ और उसके आसपास के रजवाड़े कैंट के एमबी क्लब में जाया करते थे. भारतीय रजवाड़ों को अपने क्लब में आने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपने क्लब के बाहर लिख दिया था 'इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड'. इससे अपमानित महसूस कर ओयल एस्टेट, महमूदाबाद एस्टेट और मनकापुर एस्टेट के राजाओं ने तय किया कि अपना एक क्लब बनाएंगे. इसके बाद में सिटी स्टेशन के पास कैसरबाग में सन 1860 में इमारत में रिफाह-ए-आम क्लब का निर्माण किया गया था.

इसे भी पढ़ें-बेअदब अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए रजवाड़ों ने लखनऊ में बनाया था यह क्लब, जानिए रोचक कहानी

Last Updated : August 26, 2025 at 3:43 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RIPHAH E AAM CLUB HISTORYBULLDOZER ACTION LUCKNOWHISTORICAL CLUB OF LUCKNOWलखनऊ का क्लब होगा गुलजारRIFA E AAM CLUB

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ से मेरठ की दूरी सिर्फ 5 घंटे में होगी तय, गंगा एक्सप्रेसवे का काम 92 फीसदी पूरा, जानिए कब से कर सकेंगे सफर?

लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला; सीएम योगी ने एस्ट्रोनॉट के नाम से छात्रवृत्रि योजना शुरू करने की घोषणा, शुभांशु ने यूपी सरकार की एस्ट्रो लैब्स पहल को सराहा

UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला आज से; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका

गणेश प्रतिमाएं कितने दिन में बनती, कितना खर्च आता?, जानिए कानपुर के मूर्तिकार की जुबानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.