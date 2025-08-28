ETV Bharat / state

कुकरैल नदी के किनारे 'उर्मिला वन' विकसित करेगा LDA; 24 एकड़ में होगा विस्तार - LUCKNOW NEWS

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि पेपर मिल कॉलोनी के पास कुकरैल नदी से सटी 24 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है.

कुकरैल नदी के किनारे 'उर्मिला वन' विकसित करेगा LDA.
कुकरैल नदी के किनारे 'उर्मिला वन' विकसित करेगा LDA. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 10:18 AM IST

लखनऊ: कुकरैल नदी के किनारे लखनऊ विकास प्राधिकरण 24 एकड़ क में उर्मिला वन विकसित करेगा. इस वन को पूरी तरह प्राकृतिक रूप में विकसित किया जाएगा. सुरक्षा के लिए फेंसिंग आदि कार्यों को छोड़कर सिविल के कार्य नहीं कराए जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बुधवार को स्थल निरीक्षण कर इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं.

इस मौके पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और सीपी त्रिपाठी, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पेपर मिल कॉलोनी, भीखमपुर के पास कुकरैल नदी से सटी 24 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था. अब उस स्थान पर उर्मिला वन विकसित किया जाएगा. यह वन शहर वासियों को ताजी सांस तो देगा ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में चलाए जा रहे महाअभियान में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगा. इसके लिए यहां मियावाकी पद्धति से पौधरोपण किया जाएगा, जिससे सघन वन विकसित होगा.

पर्यावरण के अनुकूल पौधे: यहां रोपित किए जाने वाले पेड़-पौधों का चयन भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाएगा. इससे एक तरफ तो वायु शुद्धि, छाया और शीतलता, मिट्टी सुधार, कटाव नियंत्रण व जैव विविधता को समर्थन मिलेगा. वहीं, दूसरी तरफ कुकरैल नदी के किनारे का बफर वनीकरण जल गुणवत्ता में सुधार, बाढ़ शमन, पर्यावास और जैव विविधता और जलवायु शुद्धिकरण में उपयोगी होंगे.

प्राकृतिक रूप में विकसित होगा वन: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि उर्मिला वन को पूरी तरह प्राकृतिक रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए वन क्षेत्र में किसी भी तरह का सिविल वर्क नहीं कराया जाएगा और वॉकिंग ट्रेल भी कच्चे बनाये जाएंगे. सिर्फ वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ वाह्य क्षेत्र में चेन लिंक फेंसिंग का कार्य कराया जाएगा.

सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन: वन में रोपित पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी. इसके तहत पूरे वन क्षेत्र में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा. इसमें निर्धारित दूरी पर पॉप-अप स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे, जिससे पौधों को नियमित रूप से पानी दिया जा सकेगा.

विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे: सहायक उद्यान अधिकारी कर्ण सिंह ने बताया कि उर्मिला वन में बरगद, पीपल, पारस पीपल, पाकड़, पिलखन, आम, अमरूद, नीम, सैलिक्स, कैलामस, थ्रीविया नोडिफीलिया व गूलर आदि के पेड़ लगाए जाएंगे. इसके अलावा अर्जुना, जामुन, बांस और नदी के किनारे कैना, लोटस, वॉटर लिली, कोलकेसिया, वॉटर ल्यूटस, सालविनिया व विटिवर आदि प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जोकि पानी में लेड की मात्रा को नियंत्रित रखेंगे.

