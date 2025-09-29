लखनऊ के गोसाईंगज में LDA ने 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त किया, 6 अवैध व्यावसायिक निर्माण भी सील
अवैध रूप से प्लॉटिंग करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी. प्राधिकरण अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया.
September 29, 2025
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. गोसाईंगंज क्षेत्र में सात अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई. इसके अलावा सआदतगंज, दुबग्गा, साउथ सिटी, नगराम रोड व सुलतानपुर रोड पर अवैध तरीके से किये जा रहे 6 व्यावसायिक निर्माण सील किये गये हैं.
प्रवर्तन जोन एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि गोसाईंगंज के ग्राम-दुलारमऊ में मेसर्स साहू डेवलपर्स के निदेशक नीरज साहू द्वारा लगभग 20 बीघा और महेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा लगभग 12 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी. प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लॉटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि गोसाईंगंज में न्यू जेल रोड पर राजेन्द्र सिंह, बबलू, प्रेम चन्द्र, मोनू गुप्ता, सोनू मिश्रा द्वारा पांच अलग-अलग स्थानों पर 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध तरीके से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था. इन पांचों अवैध प्लॉटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है. इसके अलावा साउथ सिटी, सुलतानपुर रोड-खुर्दही बाजार व नगराम रोड पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से किये जा रहे तीन व्यावसायिक निर्माण सील किये गये.
प्रवर्तन जोन सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि अविनाश पाण्डेय द्वारा सआदतगंज में कैम्पवेल रोड पर 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था. इसी तरह मो. सुहेल द्वारा दुबग्गा में कानपुर रिंग रोड, बेगरिया ढ़ाल के पास 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था. प्रमोद कुमार द्वारा दुबग्गा में जेहटा रोड पर 200 वर्गमीटर के भूखण्ड पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन तीनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.
